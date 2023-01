Incluyeron el pedido de juicio político y la ampliación de la Corte al temario de extraordinarias

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que el juicio político y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia se tratará en sesiones extraordinarias, y detalló que el período de las mismas será entre el 23 de enero y el 28 de febrero.

Cerruti explicó que serán 27 en total los proyectos enviados por el poder ejecutivo, entre los que se encuentran -además del juicio político a la Corte- la modificación del Consejo de la Magistratura, la designación del Procurador general de la Nación y la ley de Alcohol cero.

Además, en el temario se encuentran una serie de proyectos económicos impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa: un plan de pagos de deuda previsional, un proyecto de ley de fomento de desarrollo agroindustrial y otro proyecto de ley para la promoción de nuevas energías en el sector energético. El proyecto que no aparece entre los temas que deban ser tratados es el de blanqueo de capitales, clave para la gestión económica.

También aparece otro de los proyectos que quedaron pendientes del 2022, junto con el plan de pagos de la deuda previsional, que es la creación de universidades nacionales. Lo que no se incluyó, que había quedado trabado del año pasado, fueron las modificaciones a la Ley de Alquileres.

Gabriela Cerruti habló sobre el tratamiento del juicio político y la posibilidad de que la oposición no dé quórum

Luego del pedido de juicio político a la Corte Suprema realizado por el presidente Alberto Fernández y otros once gobernadores, los senadores de Juntos por el Cambio advirtieron que “mientras el Gobierno siga con los ataques al Poder Judicial no habrá diálogo en el Congreso”.

La portavoz presidencial opinó sobre la posibilidad de que la oposición no dé quórum en las sesiones extraordinarias: “Espero que se comporten de manera responsable. No lo han hecho hasta ahora, pero siempre están a tiempo de recapacitar”.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, anticipó que en el oficialismo prevén que el debate por la embestida del Gobierno a la Corte Suprema dure entre dos y tres meses.

La legisladora explicó que no hay en el reglamento interno un período estipulado para el debate, aunque dijo que buscarán darle “celeridad” a la discusión del juicio político al máximo tribunal, con acusaciones de “mal desempeño” a sus integrantes, y anticipa críticas contra los jueces.