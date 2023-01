Tras la polémica generada por las críticas hacia la bebé de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey por su aspecto físico, InformateSalta dialogó con la doctora Corina Dogloszewki, pediatra, Especialistas en nutrición infantil, para que nos brindara información adecuada al respecto.

El tema sobre el sobrepeso en bebés lactantes se impuso en la agenda mediática luego de que la actriz Isabel Macedo publicara fotos de su hija de siete meses, Julia, tras lo cual recibió algunas críticas de los lectores que opinaron que la beba “tiene unos kilos de más”.

Al ver la imagen de la niña, la doctora Dogloszewki observó que “es una bebe absolutamente normal”. Con respecto al sobrepeso en bebés que lactan, explicó que “la adecuación se da al año de vida cuando empiezan a gatear y caminar. La lactancia materna debe partir de una madre bien alimentada. El bebé alimentado con leche de madre es el mejor alimentado. Esto va a depender de la ingesta materna de frutas, verduras, cereales y carnes”.

La especialista señaló que el sobre peso de bebés amamantados hay que tratarlo con mucho cuidado. “Es importante que las madres reciban una buena alimentación, una buena hidratación para que sus hijos estén bien nutridos y para que cuando comiencen a alimentarse de manera complementaria tengan mayor facilidad en el proceso de adaptación a esos alimentos”, dijo.

La doctora indicó que la lactancia materna cubre el 100% de los requerimientos calóricos de los recién nacidos, a partir de los 6 meses cubre el 50%. Además tiene una gran función que es la función inmune que ninguna leche comercial puede reemplazar.

“Lo que le recomendamos a la población es que controlen a los niños, que ante cualquier duda que tengan sobre la alimentación se acerquen a cualquier puesto de salud para informarse y que sigan el consejo del pediatra más que lo que publiquen los medios o la televisión”, sostuvo.

Según informó la doctora, los bebés tienen una capacidad gástrica limitada, se autorregulan. “A partir de los 6 meses un bebé no va a comer más de 4 cucharadas, a partir de los 8 y 12 meses comen entre 4 y 8 cucharadas. También hay que controlar el contenido energético del bebé, la preparación de los alimentos. Se recomienda no agregar sal a la alimentación, no dar bebidas azucaradas, hidratarlos solo con agua, darles frutas, verdura”, recomendó.