Asaltado en pleno macro centro, lo golpearon y dejaron malherido

Un nuevo hecho en mano de malvivientes pone en alerta a los salteños y en especial a vecinos o quienes tienen paso obligado por la zona del macro centro, hacia el Oeste, entre los barrio Los Molles, Ampliación El Carmen, entre otros.

Ramiro Bogado, periodista, chef y panadero de corazón, contó la situación. "El viernes, a las 5.47 de la madrugada en la intersección de 10 de Octubre y Urquiza venía caminando, me sonó el celular y atiendo. Siento de atrás que me hablaba alguien, ya se tornó más engorroso porque se acercó más hacia mí. Cuando me detengo me pide fuego, intercambiamos dos palabras y luego me dio un golpe en el pómulo izquierdo, caí al piso, me golpee la cabeza en vereda y siento que me sacan el celular como así también la billetera, me patearon junto a otro sujeto".

Fue auxiliado por unos conocidos, a un par de cuadras se encontró con un móvil policial que lo asistió, dieron una vuelta para ver si lo encontraban, posteriormente llegó SAMEC y lo asistió.

El joven espera, tras la denuncia que desde Seguridad de un Sanatorio cercano autoricen el acceso a las cámaras, informó Pue.