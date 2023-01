Dos adolescentes casi mueren ahogados al caer a un dique en Coronel Moldes

En la tarde de ayer, aproximadamente a las 18 horas, un llamado puso en alerta sobre dos menores de 13 años que habían caído al dique puerta de Díaz ubicado en la localidad de Coronel Moldes. Ambos debieron asistidos en el nosocomio local para luego ser trasladados al hospital público Materno Infantil.

Ambos menores fueron diagnosticados sin presentar lesiones físicas al momento de la consulta médica, aunque debieron ser trasladados para una mayor valoración tras haber sufrido un principio de asfixia por sumersión. Según los últimos informes médicos, ambos se encuentran estables aunque permanecen en observación.

Al respecto, Daniel Gómez Medina, prensa de la Policía, indicó a InformateSalta que están trabajando para determinar en qué circunstancias cayeron al agua o ingresaron al espejo de agua, poniendo en riesgo su vida.

“Aparentemente no se encontraban con la supervisión de algún mayor que pudiera brindarles ayuda. Afortunadamente un hecho que no termina con una desgracia. La recomendación, en este caso, es que si van a ingresar a un espejo de agua, en principio hacerlo siempre bajo la supervisión de mayores. Y segundo, desde la Policía de la provincia, siempre recordamos que no es recomendable ingresar en ríos o diques, porque ninguno está habilitado como balneario, no son aptos para realizar este tipo de actividades. Es importante que tomemos conciencia de esto, sobre todo en esta época que se registran muchas lluvias, crecidas repentinas que pueden terminar con hechos lamentables”, dijo.