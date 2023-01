"Ningún mes sin incrementos", el pedido de los gremios docentes tras el aumento de enero

Así lo manifestó Victoria Cervera, secretaria general de SITEPSA (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta), respecto al acuerdo que los gremios docentes firmaron el viernes pasado.

“En una primera instancia era para trabajarlo durante las paritarias 2022 pero esto no se pudo dar, por eso es que se dieron tan temprano las negociaciones paritarias para el 2023. Primeramente sólo se analizó el monto del mes de enero porque urgía la liquidación de los haberes”, analizó.

Cervera señaló que continuarán las negociaciones durante los primeros días de febrero para dirimir cómo va a seguir la negociación, los porcentuales, el saneamiento y el blanqueo de la grilla.

“Nunca se dieron incrementos en el mes de enero. Es sumamente importante porque el año pasado hubo meses en donde no hubo incremento porcentual y solo se hicieron en el sentido de equiparar la inflación. Para prevenir esta situación, este año planteamos al gobierno que no haya ningún mes sin incremento salarial y que no sea solo para equiparar la inflación sino para una recomposición salarial”, sostuvo.

En una primera instancia los docentes solicitaron el 8%, mientras que el gobierno hizo una propuesta del 4,5%, a través de la negociación se llegó al 6.5%.

“Hemos solicitado que nos den el tiempo suficiente como para hacer la consulta con las bases y con el sector Autoconvocados. Tenemos asamblea el miércoles y después de esto ya estaríamos en condiciones de presentar un mandato de base”, adelantó.