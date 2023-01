Salta piquetera: “Hay muchos transportes que ya no quieren ir al norte”

Los constantes cortes de rutas en el norte provincial están trayendo un montón de problemas, por lo que productores hicieron más de 450 denuncias al respecto. Si bien parece haber un principio de solución y los piqueteros aceptaron cortar solo a media calzada, la preocupación continúa.

Carlos Segón, presidente de la Sociedad Rural, indicó a Somos Salta que la situación llegó al límite, más aún porque las lluvias le permitieron sembrar unos pocos días y no les permitían poder entrar a los campos.

“No perjudica solamente a los productores agropecuarios, sino a toda la población, ya que no pueden llegar los insumos que son necesarios, los alimentos, hay muchos transportes que ya no quieren ir al norte porque saben cuando salen con la carga pero no cuando vuelven”, dijo.

En este sentido, si bien consideró que reclamo es legítimo, el modus operandi no lo es. “Cuando uno busca algún camino alternativo, siempre hay 4 o 5 cortes, generalmente con mujeres, niños y una rama, donde piden peaje de $1000 hasta $3000, cada 1000 metros”, expresó.

Finalmente, contó que fueron a ver al fiscal Luis Valencia, quien estaba de turno en Orán, con las denuncias realizadas, sin embargo, el resultado del encuentro no fue satisfactorio. “Nos mostró algunos expedientes, pero con los expedientes no se resuelven los temas”, concluyó.