Un taxista ejemplar, devolvió un celular que había olvidado un cliente

Un joven músico salteño decidió destacar la actitud de un taxista salteño que sin dudarlo lo buscó y le entregó el celular que había olvidado en su auto horas antes.

Max Parrijah desesperado al haber olvidado su celular en el taxi posteó en sus redes sociales y al poco tiempo se presentó Daniel Pineda, el tachero que lo había trasladado y le entregó su celular. Ante este gesto el joven decidió darle una recompensa de $5000.

“Él es Daniel, él me trajo mi celular de vuelta. Le di $5000 por la honestidad. No careteo la recompensa. Lo presumo a él, que es un hombre honrado. Gracias Daniel”, expresó y siguió "¡Gracias Dios! Siempre estás en cada uno de mis detalles, a pesar del desastre q a veces siento ser recupere mi celular. El taxista me lo trajo de vuelta", posteó en sus redes sociales totalmente agradecido.