Bajó a comprar y le robaron de la camioneta el tubo de oxígeno de su hija

Una bebé de tan sólo 6 meses, oxígeno dependiente, se quedó sin el tubo que le permite a su mamá poder transportarla. Delincuentes rompieron la cerradura de su camioneta y se lo arrebataron mientras la mujer hacía compras en la zona sur de la ciudad.

Al respecto, Fernanda, madre de Angelita, la nena damnificada, detalló a Todo Salta Noticias que la pequeña tiene displasia pulmonar y está con internación domiciliaria. “Con el tema del oxígeno, estamos alquilando todo, porque el trámite se demora aproximadamente unos 8 meses, entonces nos vimos en la necesidad de alquilar. Es un tubo de aluminio liviano con regulador”, dijo.

La mujer atraviesa un momento realmente desesperante porque el tubo que le sustrajeron tiene un costo de 450 dólares, los que ella tiene que devolver y no cuenta con ese dinero. “Estamos acudiendo a la solidaridad a la gente si llegó a ver algo o si se lo ofrecen o alguien que tenga uno que no use, si me lo puede donar”, expresó.

Las personas que puedan colaborar con ella o tengan algún dato, pueden comunicarse al teléfono celular 3875019498.