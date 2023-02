La Argentina, el nuevo Miami: por día, casi 30 embarazadas rusas llegan al país para tener a sus bebés

Mientras algunos argentinos buscan salir del país, las mujeres rusas eligen a Argentina como el lugar donde tener a sus hijos para darles mayores posibilidades y un mejor futuro. Por día, casi 30 embarazadas rusas llegan al territorio nacional para tener a sus bebés. ¿Qué es lo que las familias rusas ven en Argentina, que los nacionales no?

Se trata del fenómeno conocido como “turismo de nacimiento” y no es algo para nada nuevo. De hecho, hace tres años las mujeres rusas viajaban a Miami para parir. Sin embargo, las duras restricciones que implementó Estados Unidos por el coronavirus llevaron a hacer un cambio de planes.

“Antes de la pandemia, Miami era el lugar para ir. [...] Pero ahora es Argentina”, dijo a The Guardian, Eva Pekurova, directora de una agencia de viajes especializada en este tipo de turismo.

Existen varias empresas de viajes dedicadas a la asistencia permanente con los trámites de inmigración, residencia y alojamiento, así como también encargadas de realizar el nexo con algunos especialistas. En ese sentido, Perfil habló con Kirill Makoveev, fundador de RuArgentina, una de estas compañías. “La demanda creció entre 10 y 15 veces desde que comenzó la guerra”, explicó, ya que muchos ciudadanos huyen de las consecuencias económicas y sociales que provocó la avanzada rusa sobre Ucrania.

De acuerdo con los datos que precisó, llegan a la Argentina entre 20 y 30 mujeres rusas embarazadas por día, solo si se tiene en cuenta los aviones de Turkish Airlines.

Al ser consultado sobre los motivos que impulsan a las madres rusas a llegar al país para tener a sus hijos, la respuesta de Makoveev fue contundente: “Argentina es el mejor país para que nazca su bebé”.

De esta manera, mencionó algunas de las cuestiones que tienen en cuenta los rusos al momento de tomar esta decisión. “En Argentina, no hay dictadura. En Rusia, sí. En Argentina, no hay guerra y en Rusia sí hay. Te ofrece un pasaporte para ingresar a 171 países, algo que no sucede con el que emite el Kremlin”, aclaró.

Makoveev destacó la calidad y los bajos costos de la medicina en el país, por lo que aclaró: “La medicina en Rusia es del siglo XIX”. La página de la agencia señala además a la educación argentina como "una de las mejores del mundo".

“Los argentinos estamos acostumbrados a quejarnos, pero no vemos lo que tenemos”, dijo el director de RuArgentina que se naturalizó hace ocho años. Makoveev afirmó que en el territorio dirigido por Vladimir Putin "faltan derechos humanos y no hay ni carnes ni verduras”.

Uno de los sanatorios más elegidos por las madres rusas es el Finochietto, donde se registraron 50 partos de bebés que fueron concebidos en Rusia y nacieron en Argentina, lo que significó un 25% del total de nacimiento registrados durante ese mes, de acuerdo con la información del responsable de Relaciones Institucionales del sanatorio, Guillermo Capuya.

“Vemos un crecimiento en la demanda de partos desde hace 6 meses”, agregó Capuya. El Finochietto se encarga exclusivamente de los servicios médicos. Tienen una entrevista con las familias y fijan un presupuesto que es entregado en español y en ruso.

Con respecto a cómo se aborda las diferencias en el idioma, Capuya aclaró que “no es una barrera”, ya que el personal de pediatría y obstetricia manejan el inglés. De igual forma, algunas personas prefieren llegar con sus propios traductores.

Aunque algunos solo buscan darle el pasaporte a su bebé, el director de Relaciones Institucionales del Finochietto informó que otros “deciden quedarse” y hacer de Argentina su nuevo hogar. /Perfil