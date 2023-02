Habló Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa: “La condena me dio un poco de paz en mi corazón”

Luego de conocerse la condena a perpetua contra cinco de los ocho rugbiers que mataron a Fernando Báez Sosa, los padres del joven asesinado, Graciela Sosa y Silvino Báez, dieron una conferencia de prensa acompañados de su abogado durante todo el proceso, Fernando Burlando.

Pasadas las 18:40 de este lunes, llegaron al Hotel Days Inn, ubicado sobre la calle Belgrano al 2200, a pocos kilómetros de la sala de audiencias donde más temprano dictaron la sentencia contra los atacantes de su hijo, se mostraron “conformes” con el fallo, pero remarcaron que seguirán “luchando día a día para que quede firme” la pena.

“Sonó fuerte cuando dijo perpetua, sentí una emoción al escuchar que me dio un poco de paz en mi corazón. Sé quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo, un poco de calma, lo esperé tres años”, comenzó Graciela al ser consultada sobre el impacto emocional de la jornada.

Y agregó: “Estamos conformes y empieza una nueva etapa en nuestra vida, vamos a seguir luchando día a día para que quede firme la sentencia de estos asesinos. No es fácil ver cómo asesinan a tu hijo, a mí me costó muchísimo, no podía dormir de noche, siempre pensando en cómo mi hijo levantaba la mano implorando piedad para que no le dieran más patadas, cosa que no sucedió”.

Sobre los días venideros, la mujer expresó: “Culmina una etapa y se inicia una nueva que de a poco iremos viendo (cómo es), porque es realmente ahora que comenzaremos a hacer el duelo y tendremos que aprender a convivir con el dolor. Ahora por lo menos puedo sonreír un poco, no es fácil, pero tendremos que continuar con nuestras vidas”.

Además, se refirió a los ocho rugbiers condenados y sus sentimientos para con ellos tras la sentencia: “En mi mente lo que más mantengo es la forma en la que asesinaron a mi hijo. (Sobre el desmayo de Máximo Thomsen) Lo tomé como algo normal, me pareció que era algo actuado también, como madre. Tengo presente la imagen de cómo le daba la patada a mi hijo. No me conmovió para nada, disfrutaron al matar a mi hijo, llamándolo negro de mierda, que caducó, lo tengo muy presente en el corazón. Quizás algún día pueda perdonar, pero nunca lo voy a olvidar porque a mí me arrebataron a mi hijo. Su ausencia y nuestro dolor también son perpetuos”.

“Creo que en algún momento algo tendré que hacer con todas sus cosas, porque Fer no va a volver nunca. Muchas veces saco su ropa, la lavo y la vuelvo a poner en su lugar. Muchas veces voy al cementerio, toco ese mármol y tengo ganas de llevármelo un ratito a casa, pero eso no va a pasar”, agregó la mujer, visiblemente conmovida.

Por su parte, Silvino también opinó sobre el desmayo de Thomsen durante el veredicto, sostuvo que los agresores “se acordaron tarde de arrepentirse” y, al hablar “como padre”, remarcó que “esto tendría haber sido visto antes del asesinato” de su hijo.

“Siempre trato de escuchar los audios de mi hijo para buscar un punto en el que sostenerme para seguir, porque siempre quise que su asesinato no quede impune. Hoy hemos conseguido algo importante, que es que cinco de ellos recibieran perpetua, el resto se verá después”, señaló el hombre.

Además, Silvino les agradeció “de corazón” a la gente que los acompañó este tiempo y “especialmente a Burlando y a su equipo”, porque no sabe “qué hubiera pasado sin ellos, si se hubiera conseguido esto”.

Por último, Graciela explicó cómo transita la pérdida de su hijo, aseguró que ya no es “la misma”, porque “antes era muy feliz”, pero manifestó que también cree “que Fernando, desde el más allá”, es el que la “ayuda a estar fuerte y sobrellevar el dolor”.

“Llega el día de la madre y todas queremos recibir ese mensaje de nuestros hijos, o cuando era su cumpleaños, que a él tanto le gustaba, y que yo no le pueda hacer una tortita y decirle ‘feliz cumple hijito’, es muy difícil. Quedó todo trunco, pero aunque sea difícil, seguiremos de pie”, cerró. /Infobae