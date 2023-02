Así es el auto de Fórmula 1 que manejará el argentino Colapinto

A poco más de dos semanas para que la Fórmula 1 comience a rodar en la las Pruebas de Pretemporada en Baréin, ninguno de los equipos que anunciaron el 'lanzamiento' de sus unidades quiere mostrar sus cartas. Williams Racing, a su turno, no presentó la imagen real del nuevo coche en la inauguración oficial de la temporada el lunes convocada en cita telemática. El peor equipo de la temporada pasada solo publicó algunas fotos de su nueva decoración sobre el modelo del año pasado. Para los argentinos, lo bueno, es que entre los pilotos de su academia presentó a Franco Colapinto, quien busca otra buena temporada en el automovilismo internacional.

El Williams FW45 no tiene cambios importantes en su look, respecto del antecesor, y seguirá con el azul Williams en diferentes tonos, con algunos detalles en rojo en la caja lateral trasera y en los lados de la parte delantera. La única novedad es que la pintura ya no es brillante, sino que tiene un acabado mate.

En cuanto a los patrocinadores, tienen a la compañía de aceite mineral "Gulf Oil" como nuevo socio. El Williams FW45 solo luce algunos logotipos de Gulf en lugar de la decoración completa de Gulf que les gusta tanto a los fanáticos de nuestro deporte. Con el banco de inversión Stephens y la marca de cerveza Michelob Ultra, hay dos empresas estadounidenses más en la lista de patrocinadores.

Está claro que la promoción de Logan Sargeant de reserva a titular captó el mayor interés de los americanos. Sin embargo, hay lugares prominentes en los pontones, el cubre motor y las superficies de las alas en la parte delantera y trasera todavía están libres, tal vez esperando al 'sponsor' grande.

En la presentación de la escuadra, además del nuevo auto, faltaba asimismo una personalidad destacada. El nuevo jefe del equipo, James Vowles, que se muda de Mercedes a Williams, no puede comenzar en Grove hasta el 20 de febrero. Sus nuevos compañeros de escuadra esperan con ansiedad al que será el sucesor de Jost Capito.

"Desafortunadamente, solo pude tener un contacto breve", explicó el director técnico Dave Robson. "Viene con mucha experiencia y ciertamente está completamente motivado. Todo nuestro equipo está ansioso por trabajar con él".

Sin mostrar imágenes del nuevo coche, el ingeniero en jefe al menos dio un pequeño adelanto de la tecnología que tendrá: "El coche en su conjunto es una evolución del modelo del año pasado. El mayor cambio que será visible desde el exterior es la forma de los pontones. Nos hubiera gustado tener esta actualización en Silverstone, el año pasado, pero eso no fue posible porque tuvimos que cambiar el diseño de los radiadores".

Los técnicos identificaron las debilidades del modelo del año anterior y las enfocaron con el nuevo FW45. También se realizaron cambios en la suspensión delantera y el carenado. El objetivo principal durante el desarrollo fue mejorar la eficiencia de la aerodinámica. El auto viejo simplemente no producía suficiente carga aerodinámica. Este déficit ahora debería eliminarse sin hacer demasiados compromisos en términos de resistencia del aire. Además, el coche se ha ajustado especialmente a la nueva generación de neumáticos Pirelli.

Según Robson, los ingenieros están satisfechos con los datos que el túnel de viento y las simulaciones CFD arrojaron para el FW45. "Tenemos mucha confianza. Los pilotos ya han completado las primeras pruebas en el simulador.

Las primeras vueltas de prueba en el shakedown de Silverstone, que está programado para el 13 de febrero, demostrarán si el nuevo Williams realmente trae el progreso esperado. Pero si el Williams FW45 se ha puesto al día en comparación con la competencia, solo quedará demostrado en los ensayos de tres días de la Fórmula 1 que comienzan el 23 de febrero en Baréin, consignó Cadena 3.