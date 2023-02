Economía: "Va a ser un año difícil, podríamos llegar a las tres cifras en inflación"

En diálogo con InformateSalta, el economista Julio Moreno comentó que se puede esperar que la inflación de enero este más cerca del 6% que del 5%, lo cual arruinaría los planes del ministro de economía, Sergio Massa.

"Obviamente ha aumentado con el tema de la carne, hay que recordar que 10% de aumento en la carne es un 0,9% en la inflación", sostuvo el especialista que luego consideró: "Esto perjudica el plan del ministro de Economía porque había planeado no más de un 4% mensual y con los acuerdos de precios el hablaba de un 3,2%".

"El plan platita tampoco esta funcionando perfectamente porque la gente tiene que tener algún tipo de ayuda o tranquilidad para gastar".

Lo que se puede asegurar, es que "va a ser un año difícil, podemos llegar a las tres cifras que es lo que nos preocupa porque el gobierno que venga sea del signo que sea va a tener que hacer los ajustes que no se hacen de un día para el otro. Vamos a tener un 2024 complicado".

En la misma línea sostuvo, "nos gustaría que este gobierno comience con los ajustes, reducir los gastos fijos, ver la forma de que fiscalmente gastemos menos. Tendría que comenzar a hacer algún ajuste este gobierno".

"De positivo, hay algunos rubros que están creciendo pero está creciendo la pobreza y la desocupación. Veo algunas cosas que están creciendo, pero son muy pocos. Los ingresos Per Cápita no varían, las grandes empresas están ganando dinero pero no se ve reflejado en el resto de la población".