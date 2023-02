Se robaron la carne de un camión que chocó y la policía no hizo nada: ¿Por qué?

Fue este miércoles, mediando las 7:00 horas cuando se produjo un fuerte choque sobre ruta Nacional N° 9 pasando Cabeza de Buey, entre un camión cargado con carne vacuna y un auto particular, resultando heridos los ocupantes del auto, entre ellos un bebé que fue derivado al hospital Materno Infantil.

Pero a pesar de la colisión, muchos se aprovecharon de la desgracia ajena y se robaron la carne esparcida en la banquina. Se trataban de medias res que algunos se llevaron del lugar arrastrando los cortes hasta sus vehículos, cargándolos sin descaro en sus baúles, pese a que estaban esparcidos en la banquina, el pasto y sin la cadena de frío.

No obstante otra imagen que llamó la atención fue la de los agentes de la policía quienes, viendo cómo los que pasaban se detenían a llevarse la carne, no impedían el saqueo del cargamento, no frenaban a la gente cuando ésta se llevaba la carne, pese a que desde la fuerza señalaron que intentaron evitar más retiro de los cortes vacunos.

Sobre este tema InformateSalta le consultó al ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, el doctor Marcelo Domínguez, sobre la actitud de los uniformados. “Acá hay una cuestión que no solo ha sucedido en Salta sino en otras provincias, ante situaciones singulares, lo que vamos a evitar en todo momento es el conflicto social y que puedan haber enfrentamientos”, apuntó sobre el rol de los policías.

Dicho esto sumó que, a su parecer, “no es bueno ver que en estos casos que la policía actúa de una manera que pueda generar algún tipo de rechazo de ciertos sectores vulnerables de la sociedad”, sintetizó su postura de lo ocurrido ayer en la ruta.