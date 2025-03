Desempleada, compraba mercadería para revender y le robaron la moto de un mayorista

Elizabeth Martínez, una joven mamá busca información sobre la moto de su marido, una Rouser 200 blanca con negro, la cual tiene ya 10 años y era utilizada por su marido a diario, ya que trabaja como preventista.

Tiene detalles como que la rueda de adelante tenía una cámara, tenía abolladura en la cola del lado izquierdo, patente atornillada del lado izquierdo, el caballete sin resorte y llevaba una percha violeta que servía de ajuste del lado izquierdo.

"Me demoré 15 minutos en entrar y salir".

La joven contó que el día del robo, 8 de Marzo, llegó en el rodado hasta un mayorista, ubicado a metros de la Rotonda de los Gauchos, zona Sudeste en busca de mercadería que revende en su vivienda ya que no consigue trabajo y su marido actualmente está con licencia por un accidente.

"Entrá a comprar fideos y cuando salí el vehículo ya no estaba. Me demoré 15 minutos en entrar y salir. Eran las 12.50 y cuando salí eran las 13.10".

A la mujer le llama la atención el hecho de que cuando ella estacionó había dos camionetas y otra moto, que cuando salió casualmente no estaban al igual que su moto.

En cuanto a las cámaras de seguridad, no habría sido de utilidad ya que tienen otra orientación y otras están dañadas. "Las cámaras apuntan de la esquina para lo que sería el cerro, las cámaras de los Gauchos no sirve y las de la Rotonda tampoco sirven, porque cuando fui a la seguridad me dijeron que las cámaras no sirven".

Un golpe bajo

Elizabeth contó por Multivisión su situación familiar y la importancia de la moto para la economía diaria. "Vine a comprar fideos porque hace poco empecé a trabajar con la venta de almacén, debido a que no conseguí trabajo. Mi pareja sufrió un accidente en diciembre".

Hoy urge contar con el rodado ya que tras la operación de su marido debe reintegrarse a su trabajo de preventista y necesita para movilizarse. "El tiene una placa de casi 12 centímetros, 9 clavos en el pie derecho, está limitado para caminar y hacer la zona que trabaja" sumado a que la moto también les servía para el traslado de su marido hacia el hospital San Bernardo para el tratamiento con Fisioterapia.

Para quienes quieran ayudar a esta familia, darle un empujoncito en un momento complicado pueden hacerlo a través de la cuenta de Mercado Pago, con el Alias: Lisa.151208 a nombre de Elizabeth Estefanía Martínez.