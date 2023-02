Encontrados sin vida en Quijano: Hoy peritarían el auto para ver una probable fuga de gas

Siguen las repercusiones en torno al hombre y la mujer encontrados sin vida en el interior de un vehículo, en el estacionamiento del dique Las Lomitas, en Campo Quijano, correspondiendo los cuerpos a Juan Guantay, el joven de 23 años reportado como desaparecido el 13 de febrero, y una médica oriunda de esa localidad.

En medio de un manto de misterio, una intoxicación con monóxido de carbono se ubica entre las hipótesis del dramático hecho. Todo surgió porque aparentemente el caño de escape del Chevrolet Astra, donde fueron encontrados, estaría roto, según deslizaron desde Multivisión Federal, y una intoxicación silenciosa podría convertirse en la causa de muerte.

En ese contexto y según pudo conocer InformateSalta sería durante las próxima horas de este viernes que se procedería a realizarse el peritaje de este Chevrolet Astra, para saber si tuvo lugar esta aparente fuga de gas dentro del vehículo, en el marco de versiones de personas que habrían detectado el olor de este combustible al acercarse al sitio donde hallaron los cuerpos.

Cabe recordar que la fiscal penal 2 de la UGAP (Unidad de Graves Atentados contra las Personas), Verónica Simesen de Bielke, confirmó que no se observaron en principio ningún signo de agresividad o lesiones en el cuerpo, por lo cual están trabajando con el servicio de toxicología para determinar la causa de la muerte de estas dos personas.

En ese sentido, subrayó que hasta el momento no hay ningún elemento que haga primigeniamente sospechar la intervención de un tercero, pero no se puede descartar de forma definitiva aún. “Queremos llevar un poco de tranquilidad, que es un hecho donde no se han observado signos de violencia”, expresó.