Para Domínguez, los cuerpos hallados en el dique de Quijano no están relacionados al narcotráfico

Luego que se conociera el hallazgo sin vida de Juan Guantay y Alejandra Arias, en el interior de un auto en la playa de estacionamiento del Dique Las Lomitas, el ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, lamentó la pérdida de dos vidas humanas jóvenes y aseguró que se trata de un “hecho trágico” para la provincia.

En ese marco, señaló que desde un primer momento está investigando el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del CIF para esclarecer lo sucedido. “Si bien la policía fue quién primero llegó por una cuestión de competencias lo está haciendo el Cuerpo de Investigaciones”, dijo.

Además, señaló que no hay todavía una hipótesis firme respecto de lo que aconteció, pero sostuvo que no estaría relacionado al narcotráfico. “Hay algunas cuestiones que no las puedo comentar, pero se trataría de otro tipo de hecho”, agregó en Multivisión Federal.

Para finalizar, aseguró que “Salta dentro de los parámetros nacionales es una provincia segura, con una policía plenamente capacitada, especializada integrada con gente que tiene un compromiso enorme con la ciudadanía”.