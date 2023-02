¡Alerta! Volvió el falso cura, intentó engañar a una vecina de Rosario de Lerma

Desde hace algunos años un hombre que fue identificado como José Nicolás Rodríguez, domiciliado en B° Santa Ana de nuestra capital viene haciendo de las suyas invocando a la Iglesia y presentándose como sacerdote y colaborador de dos iglesias en el Valle de Lerma.

Fue el mismo sacerdote Víctor Yurquina quien alertó a la policía y a los vecinos. Recordó que tiempo atrás dio misas en Guachipas y Quijano y cobraba hasta $400 por bendiciones especiales.

En cuanto al nuevo caso se conoció que apareció por Rosario de Lerma, en el barrio Rosario, donde una vecina entrada en años lo escuchó haciendo sus pedidos y, al momento de acceder, la mujer le dijo "hablás bonito, sabés mucho de la Biblia, pero vos no sos cura. Los sacerdotes no andan pidiendo dinero en las casas" publicó El Tribuno.

Afortunadamente esta vez el ardid del falso religioso no funcionó, ya que el sujeto desenmascarado por la vecina, le contestó que volvería en otro momento y con el padre Víctor Yurquina. Después se retiró y de inmediato la señora se comunicó con el padre Yurquina quien le dijo "No ha venido nadie a ayudarme a la parroquia, es un sujeto que quiso engañarte".

Además la Policía también fue alertada de la presencia en Rosario de Lerma de este sujeto, que por las características físicas y su modo de actuar coincide con las de un sujeto con problemas mentales que hizo de las suyas en el año 2020 en Guachipas y en Campo Quijano.

Según se conoció ahora se hace pasar por el sacerdote Sergio López, ayudante de otro sacerdote y enviado por el Arzobispado de Salta. Pide dinero, albergue y comida, mientras cuenta la historia de algún santo de la Iglesia católica.

"Es un sujeto que no está bien de la cabeza. Sabía que fue internado luego de ser detenido hace años atrás estafando a la gente. Por lo visto volvió a la calle. Este hombre tiene datos, como cualquiera, de los sacerdotes de la región. Lo hizo en Guachipas y en Campo Quijano. Nosotros no enviamos ayudantes a pedir en nombre de nadie. Advertimos a los vecinos. Yo no tengo ayudante y no pido nada a nadie", respondió el presbítero Víctor Yurquina, de la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Cobró por misas en Guachipas

En julio del 2020 fue denunciado por cura de Guachipas. Sin embargo, a pesar de que la gente estaba enterada del embaucador terminó engañando nuevamente a la gente. En el pequeño pueblo llegó a bendecir a algunos inocentes cristianos que le abonaban 400 pesos, hizo promesas de salvación a los pecadores y, según los testimonios, ofició una misa en un paraje. Entonces fue detenido por unas horas, pero logró escapar.

Al parecer tras su última detención y teniendo en cuenta su estado de salud metal, logró salir en libertad y seguir estafando.