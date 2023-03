El salteño Durval Palacio va por el titulo Sudamericano súper mediano

En una velada de boxística imperdible en el estadio Delmi, el salteño Durval “Bombardero” Palacio peleará hoy, desde las 21 horas, ante Hancel González por el título Sudamericano súper mediano y cuatro combates profesionales. e

Ayer se realizó una mega presentación al estilo de Las Vegas pero en la panadería del Chuña subieron a la balanza y brindaron una conferencia los boxeadores Durval Bombardero Palacio (Salta Argentina - 76.100 Kg) Vs Hancel González (Cartagena Colombia - 74.400 Kg), quienes serán protagonistas del combate de fondo en la categoría supermediano por el título Sudamericano en juego.

Pantalla gigante, luces de colores, animación de por medio arrancó el pesaje de los boxeadores profesionales fiscalizado por René Alarcón de la FAB. En un picante ida y vuelta de palabras, comenzaron los empujones entre ambos pugilistas calentando en la previa del combate esperado por los salteños en la catedral del boxeo salteño, el Polideportivo estadio Delmi.

Luego en conferencia de prensa el “Bombardero” se mostró desafiante ante el colombiano. "Le recuerdo a Hancel que no vino a pasear a Salta y que mañana se las verá conmigo, no me gusta su sonrisa canchera así que me gustaría que se ría arriba del ring cuando le gane por KO", expresó Durval.

Por su parte, el boxeador invicto de Cartagena le respondió al local.” Yo soy muy respetuoso. Pero mañana haré mi trabajo arriba del ring y quedará demostrado quien es el mejor".

Estuvieron presentes el promotor nacional de boxeo Jorge Soria, el coordinador de boxeo Oliver Calvet, el presidente de las federaciones del interior de la FAB.

También habrá peleas de Semifondo

🥊Daniel Sosa (Salta, capital) 56.000

🥊Ángel Coman (Santiago del Estero) 56.600

8 rounds

Completan:

🥊Gabriel Cejas (Salta) 58.000

🥊Gabriel Romero (Orán, Salta) 57.400

6 rounds

Combate revancha

🥊Erica Aramayo (Salta) 53.700

🥊Lujan Martínez (Santiago del Estero) 54.800

4 rounds