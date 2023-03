Narcocriminalidad en Santa Fe: “Está inserta en la vida cotidiana y necesita un abordaje integral”

El avance de la narcocriminalidad en Santa Fe ha copado los titulares de diarios y las pantallas televisivas. Inseguridad, tiroteos, homicidios y hasta la amenaza a Lionel Messi han llevado a transitar una situación límite; InformateSalta dialogó con Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFUN), para conocer las aristas de un hecho que amerita una intervención urgente.

“Nosotros como asociación, como AFUN, que aglutina a todos los fiscales del país, venimos planteando que el fenómeno de la narcocriminalidad está inserto en nuestra vida cotidiana y sobre todo en nuestro orden social”, remarca haciendo referencia a que el abordaje no puede ser íntegramente judicial.

Ante este diagnóstico “se planteó originalmente que se debe hacer un abordaje integral, no basta solamente establecer un orden de legislación respecto del delito del narcotráfico sino que se debe incorporar a la investigación teniendo en cuenta los problemas sociales, el procedimiento judicial como así también la prevención dentro del sistema carcelario. Por todo esto es necesario participar de una reunión multisectorial para tomar una conclusión y buscar una solución”.

Sobre el caso puntual explicó que muchas de las amenazas que suceden en Rosario, “se cometen sobre sujetos que se encuentran presos, es decir desde la Unidad Carcelaria, están realizando operatorias de drogas, amenazas a jueces y fiscales, lo que da la pauta de que en el sistema de nada sirve que haya un fiscal que lo acuse, que lo condenen si es que no tenemos todos los organismos comprometidos para que estos sujetos aun cuando están detenidos no sigan cometiendo estos delitos”.

Consultado sobre las posibles soluciones para contener la situación en lo pronto y trabajar en los futuro explicó que en “Salta y Jujuy en el orden Federal ya hemos implementado el sistema acusatorio”, que ha tenido buenos resultados y que podría ser aplicado en las zonas de mucho conflicto.

“Hay un gran esfuerzo que han realizado todos los fiscales federales que es una respuesta rápida por parte de los jueces federales a que se resuelvan los casos de manera rápida, se concluye con condenas, casi inmediatas o cercanas al hecho”.

El sistema permite que no “haya procesos prolongados evitando el amedrentamiento a los operadores o tratando de impedir la continuación del proceso y esa sería una de las primeras medidas como para llevar adelante aprovechando la experiencia de Salta y Jujuy que tienen una problemática fronteriza y que ha dado una respuesta inmediata en el orden de la condena aún con una rapidez importante”

"Con el otro proceso acusatorio los casos se resuelven en un año o unos meses y con el otro sistema se prolongan por más de tres años"

Sobre los motivos que han llevado a transitar esta situación límite donde la violencia se ha apoderado de las calles, Toranzos realizó un minucioso diagnóstico de tres ejes.

“Lo primero que uno tiene que plantear es que quienes interpretaron que el narcotráfico se tenía como una condición de tránsito, algo que se habló mucho tiempo y se sostuvo que nuestro país era un país de tránsito, que la droga iba destina a otro continente o a los Estados Unidos, dejó de existir o por lo menos en la interpretación ya somos un país de destino, mucha de la droga que ingresa por la zona de frontera, van a las grandes urbes”.

Conocer y asumir esa situación será clave para poder darle un abordaje serio a la problemática; otro de los ejes tiene que ver con darle la importancia y trascendencia que tiene el microtráfico. “Si bien uno trata de identificar el narcotráfico con grandes cargamentos que viajan en camiones o son enviados por avionetas, lo cierto es que el narcotráfico es aquella boca de expendio que justamente está desestabilizando un barrio, un orden comunitario, alterando el orden social”, explicó.

Finalmente hizo especial hincapié en algo que necesita de una responsabilidad mayor y es que considera que “el narcotráfico tiene un gran poder corruptor con el dinero y no se puede investigar el narcotráfico sin investigar los delitos de corrupción, para eso se requiere un acompañamiento tanto de los operadores sociales, de fuerzas de seguridad para que no sean vulnerables a esa posible contaminación y que constantemente busca el narcotráfico”.

Justicia independiente y relación con el gobierno nacional

En los últimos meses se ha dilucidado una tensa relación entre la justicia y el gobierno sobre esto consideró: “Nuestra mayor preocupación desde la asociación es tratar de respetar los mandatos constitucionales sobretodo la división de poderes, una República debe hacer cumplir estas pautas de la Constitución, de que los otros poderes no pueden inmiscuirse en causas en trámite tratando de gestionar y presionar, pero no solo deben inmiscuirse los poderes políticos sino ningún factor de poder debe direccionar o pretender amedrentar un magistrado para que tome una determinación que no sea la que le da la convicción de las pruebas”.

“Dentro del abordaje es necesario contar con todo el plantel de magistrados con los recursos para hacer un orden investigativo, entiendo que este es un tema que ha superado cualquier posición ideológica o partidaria, en lo político, creo que toda la comunidad está abocada a mandar un mensaje de que vamos a juzgar el narcotráfico, no vamos a tolerar estos órdenes de violencia, que no vamos a permitir que haya un posicionamiento territorial desplazando el estado”.

"Consantemente tratamos de denunciar esa afectación a la independencia y establecer un orden de denuncia sobre las injerencias que sufren los magistrados"

Un mensaje a la juventud

“El mensaje que debe dar el estado a los jóvenes de que esto no es una salida económico social, que terminan presos y con consecuencias aún más graves. Esta violencia que trae aparejada el narcotráfico debe ser denunciada por el orden comunitario”.