“No respetan nada”, indignación y repudio tras los incidentes de mujeres en la Catedral

El vallado no alcanzó. Al cierre de la marcha del 8M, en donde miles de mujeres recorrieron las calles de Salta para reclamar por justicia e igualdad, se registraron algunos incidentes luego que un grupo de manifestantes se enfrentara con la Policía.

Las consignas quedaron empañadas por los desmanes, donde algunas mujeres, con los rostros cubiertos, vandalizaron con pintadas las puertas de la Central de Policía, y luego prendieron fuego a algunos elementos que lograron sustraerle a los uniformados en los accesos de la Catedral.

“Quieren respeto y no respetan nada, no me representan en nada" fue una de las reacciones de los salteños, que se expresaron masivamente en las redes sociales tras los incidentes. "Son unas inadaptadas, hoy es un día de conmemoración de igualdad y no violencia”, criticaron.

"Si exigen respeto, aprendan a respetar"

Cabe destacar que, durante la marcha, al menos dos mujeres policías resultas heridas y fueron trasladadas al hospital San Bernardo. No se informaron sobre detenidos.