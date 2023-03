¿Delincuencia o enfermedad?, vuelve el debate sobre la problemática de adicciones

La jueza salteña, Ada Zunino, fue noticia en las últimas horas luego de decir que habría que debatir la pena de muerte. En una de las entrevistas, también se refirió a la situación de la droga en Salta y volvió a generar polémica.

“La droga en Salta está siendo combatida. La Policía tiene un rol preponderante, está trabajando muchísimo, pero esta actividad se ha convertido en un medio de subsistencia en ciertos barrios carentes de la Ciudad”, dijo al iniciar.

Por Medianoche, programa emitido por El10TV, dijo que cuando hablan con el imputado que se dedica a esto, dice que no le alcanza para vivir y se justifica con eso.

“A mi cada vez me preocupa más que en los barrios carentes hay muchos chicos adictos. De pronto, alguien de clase media o alta, interna a su hijo y lo recupera, pero los chicos de los barrios carentes, no tienen salida y cae en el delito porque no tiene recursos para comprar sustancias”, sostuvo.

Añadió que, según su opinión, la salida son políticas sociales, “pero tampoco podemos pensar en una salida mágica, son años de trabajo en el cual yo creo que hay que firmemente tener un plan de gobierno que supere los distintos mandatos de gobernadores y presidente, que haya un punto en común, que sea combatir el narcotráfico y que no cambie cada 4 años”.

“Comercializar droga y consumirla, aunque me digan que el que consume es un enfermo, es un eslabón necesario para la elaboración de droga, porque si no hay nadie que la consuma, nadie la va a producir”, sostuvo y advirtió que esto podría generar polémica.

Aseguró que, durante estos últimos años, se ha visto un fenómeno nuevo, que el que consume, no solo consume, sino que vende para seguir consumiendo. “Tampoco nos podemos amparar que el que consume es un enfermo, y bajo esa jurisprudencia, sale, se externa, no puede quedar detenido porque es un enfermo, pero también es un vendedor, que muchas veces comercializa con menores de edad”, finalizó.