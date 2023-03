Ricardo Darín llegó a Los Ángeles en busca del tercer Oscar para Argentina

Se acerca la ceremonia de los Oscar y las horas pasan cada vez más lentas. O rápidas, según quien lo mire. Aquel 12 de marzo parecía una utopía primero, cuando Argentina, 1985 fue cosechando sus primeros elogios del público y la crítica. Se convirtió una cita lejana después, cuando la Academia confirmó su nominación a la mejor película internacional. Y ahora, está a la vuelta de la esquina, con sus protagonistas contando los minutos en diferentes locaciones de la ciudad de Los Ángeles.

Entre protocolos y cábalas, los directores Ricardo Darín y Peter Lanzani, el director Santiago Mitre y el equipo de producción encabezado por Axel Kuschevatzky están en las ciudad californiana a la espera de la gran ceremonia, que se llevará a cabo a las 17 hora local, las 22 en la Argentina.

Dentro de varias actividades de reunión y encuentro que organiza la academia de cine de Hollywood, la más importante es un exclusivo panel que se llevó a cabo el viernes, donde participaron todos los directores que están nominados en la categoría mejor película internacional. Luego se realizó una cena en el Museo de la Academia, donde participaron todas las comitivas. Allí Mitre, acompañado por su pareja, la actriz Dolores Fonzi, destacó que en la película se reflejan una serie de acontecimientos muy importante para nuestro país y su democracia y aseguró sentirse “muy contento de poder aportar un grano de arena a ese gran proceso de recuperación de memoria y justicia”.

Durante el descanso del sábado, Florencia Bas, esposa de Ricardo Darín, compartió en sus redes sociales parte de la intimidad del encuentro. Se mostró junto a una gigantografía de la estatuilla, reflejando la ilusión de todo el país y reflejó a su marido en las calles de Los Ángeles, expresando toda su felicidad por el momento que le toca transitar.

Vale recordar que el actor que interpreta al fiscal Julio Strassera mantuvo hasta último momento la incógnita sobre si asistiría o no a la ceremonia. “Tengo que acompañar la película hasta el final”, aseguró en charla con Andrea Taboada en el Canal de la Ciudad, luego de haber puesto en duda su presencia en Los Ángeles.

“En mi carácter de protagonista de la película y también de productor, este es un momento en que no se puede sacar el cuerpo. Hicimos un gran camino, extraordinario, glorioso y estamos todos muy felices y satisfechos, contentos de todo lo que se hizo hasta acá. Pero si se llega a dar, por esas cosas que tiene la vida, hipotéticamente, anulo mufa, sería la frutilla de la torta. Pero sí, voy para allá, no serían muchos días porque yo estoy trabajando en otras cosas, pero es el tramo final”, justificó.

Los candidatos a mejor película internacional en los Oscar

Y en ese camino, Ricardo y Peter Lanzani (quien interpreta al fiscal Luis Moreno Ocampo) posaron para los flashes con una estampita alusiva a la película. Abrazados, sonrientes, en un nuevo empujoncito para que el nombre de Argentina, 1985 suene a la hora de la premiación.

Además, Florencia compartió un video del interior de la ceremonia, en el que se ve al panel de directores con sus películas. Vale recordar que Argentina, 1985, compite con otros cuatro títulos de renombre, pero su principal rival es All Quiet On The Western Front, el drama bélico del alemán Edward Berger. La categoría se completa con EO, del polaco Jerzy Skolimowski, Close, del belga Lukas Dhont, y el film irlandés The Quiet Girl.