A qué hora se entregan esta noche los Oscar, cómo verlo por TV y streaming y cuáles son todas las nominaciones

Hoy se entregan los premios de la Academia 2023, conocidos como los Oscar, y Hollywood está de fiesta. Además de seguir la llegada de los actores, directores y demás artistas a través de la alfombra roja, también es posible ver la ceremonia oficial, a partir de las 21.

Para disfrutar de todos los detalles desde casa, hay varias opciones, dado que se transmitirá en vivo por canales de televisión y, además, este año se podrá ver a través de streaming.

El encargado de conducción de esta 95° edición es el comediante Jimmy Kimmel, quien hace su tercera aparición como host, dado que también estuvo a estuvo al frente de la entrega de los Oscar en 2017 y 2018.

¿Por dónde se puede ver la entrega de los Oscar?

A partir de las 21, habrá transmisiones en vivo para ver la entrega en el teatro Dolby. Se podrá ver en los canales:

TNT: en su versión en castellano, contará con comentarios en vivo de Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento y con traducción simultánea de Florencia Coianis y Sebastián Pinard

TNT Series: es posible seguir la transmisión en ingles.

Además, en inglés, se suma la opción de seguir la entrega a través de streaming por la plataforma HBO Max.

¿Cómo ver la previa de los Oscar?

Como era de esperarse, desde las 18, el canal E! Entertainment está presente en alfombra roja del Teatro Dolby para su tradicional seguimiento con su Live From the Red Carpet. En la primera parte del programa, se puede ver a los conductores sentados alrededor de una mesa mientras charlan sobre lo que sucederá. Luego, es la transmisión desde la alfombra roja propiamente dicha.

Asimismo, partir de las 20 en TNT, comienza el preshow oficial llamado “Punto de encuentro”, donde se puede ver la intimidad de la gala más importante de Hollywood. Este segmento está conducido por Heisel Mora y Anais Castro, mientras que Axel Kuschevatzky —productor de Argentina, 1985— y Lety Sahagún entrevistarán a los nominados.

En cuanto termine la transmisión, tanto de la ceremonia como del preshow, la celebración estará disponible, hasta el miércoles 16, en HBO Max.

Las nominaciones

Como película más nominada se ubica ’Todo a la vez en todas partes’ con 11 candidaturas, mientras que en la segunda posición hay un empate entre ’Sin novedad en el frente’ y ’Almas en pena de Inisherin’, ya que ambas películas aspiran a 9 galardones. Las apuestas indican que ’Todo a la vez en todas partes’ será la gran triunfadora de la noche y hay razones para pensar que no habrá sorpresa.

"Argentina, 1985" es una de las nominadas como mejor película internacional.

Entre las sorpresas destaca que ’El triángulo de la tristeza’ se haya colado finalmente tanto en la categoría de mejor película como Ruben Östlund en la de mejor dirección, dejando de paso fuera a títulos que hasta hace no mucho se daba casi por seguro que iban a colarse en la categoría reina.

Ahora habrá que esperar hasta la madrugada del 13 al 14 de marzo para conocer quiénes serán los grandes triunfadores de esta edición de los Óscar. La gala correrá a cargo de Jimmy Kimmel, quien ya desempeñó esa función tanto en 2017, con el histórico triunfo de ’Moonlight’ tras anunciarse inicialmente la victoria de ’La La Land’, y 2018, cuando la estatuilla fue a manos de ’La forma del agua’.

MEJOR PELÍCULA:

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

MEJOR DIRECCIÓN:

Martin McDonagh por ’Almas en pena en Inisherin’

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por ’Todo a la vez en todas partes’

Steven Spielberg por ’Los Fabelman’

Todd Field por ’Tár’

Ruben Ostlund por ’El triángulo de la tristeza’

MEJOR ACTRIZ:

Cate Blanchett por ’Tár’

Ana de Armas por ’Blonde’

Andrea Riseborough por ’To Leslie’

Michelle Williams por ’Los Fabelman’

Michelle Yeoh por ’Todo a la vez en todas partes’

MEJOR ACTOR

Austin Butler por ’Elvis’

Colin Farrell por ’Almas en pena en Inisherin’

Brendan Fraser por ’La ballena’

Paul Mescal por ’Aftersun’

Bill Nighy por ’Living’

MEJOR ACTOR DE REPARTO:

Brendan Gleeson por ’Almas en pena en Inisherin’

Brian Tyree Henry por ’Causeway’

Judd Hirsch por ’Los Fabelman’

Barry Keoghan por ’Almas en pena en Inisherin’

Ke Huy Quan por ’Todo a la vez en todas partes’

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:

Angela Bassett por ’Black Panther: Wakanda Forever’

Hong Chau por ’La ballena’

Kerry Condon por ’Almas en pena en Inisherin’

Jamie Lee Curtis por ’Todo a la vez en todas partes’

Stephanie Hsu por ’Todo a la vez en todas partes’



MEJOR GUION ORIGINAL:

Almas en pena en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

Tár

El triángulo de la tristeza

MEJOR GUION ADAPTADO:

Sin novedad en el frente

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Ella Hablan

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL:

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Close

Eo

The Quiet Girl

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL:

All that Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the shell with shoes on

El gato con botas: Último deseo

El monstruo marino

Red

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN - ACCIÓN REAL:

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN - ANIMACIÓN:

The Boy, the Mole, The Fox ad the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich told me the world is fake and I think i believe it

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:

The Elephant Whisperers

Haulout

How do you measure a year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gat

MEJOR MONTAJE:

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Tár

Top Gun: Maverick

MEJOR FOTOGRAFÍA:

Sin novedad en el frente

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Elvis

El imperio de la luz

Tár

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN:

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

MEJOR VESTUARIO:

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo a la vez en todas partes

El viaje a París de la señora Harris

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA:

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

La ballena

MEJOR MÚSICA:

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

MEJOR SONIDO:

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL:

’Applause’ de ’Tell It Like a Woman’

’Hold my hand’ de ’Top Gun: Maverick’

’Lift me up’ de ’Black Panther: Wakanda Forever’

’Naatu Naatu’ de ’RRR’

’This is a Life’ de ’Todo a la vez en todas partes’

MEJORES EFECTOS VISUALES:

Sin novedad en el frente

Avatar: El sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

PREMIOS ÓSCAR HONORÍFICOS:

Peter Weir, Diane Warren, Michael J. Fox y Euzhan Palcy.