En un ataque de celos, agarró a golpes a su mujer en un boliche de Cafayate

Por un incidente ocurrido en Cafayate, la jueza Gabriela Romero Nayar, de la Sala V del Tribunal de Juicio, condenó a través de un proceso de juicio abreviado a un hombre a la pena de seis meses de prisión condicional por ser hallado culpable del delito de amenaza, en perjuicio de su mujer.

En la audiencia, y según pudo conocer InformateSalta, se ventiló el episodio que originó la condena, el cual sucedió el 1 de mayo del año pasado. En una primera escena, registrada en la casa de la pareja, en el barrio San Isidro, el acusado mantuvo una encendida disputa con su mujer, quien le dijo que quería ir a bailar.

Su marido, sin embargo, no tenía planeado salir de bailongo y menos con su pareja, pues ya tenía previsto una salida con sus amigos. No obstante, y ante el reclamo de atención por parte de su mujer, le dejó en claro que no podía salir a bailar y que debía quedarse en casa.

Finalizó la discusión con un fuerte tono machista y una dura amenaza: “si vos salís, te voy a agarrar en la calle”. Luego, sin escuchar las demandas de su mujer, abrió la puerta y se marchó a su reunión totalmente creído de que, al volver, su pareja estaría en casa.

Nada de eso sucedió, pues la joven sacó valor y también se fue de parranda, en su caso al boliche “El Conjuro”, ubicado a media cuadra de la plaza principal de esa ciudad, donde festejó el Día del Trabajador.

A la madrugada, su marido regresó un poco pasado de copas y comenzó a llamar a su mujer, pero nadie le respondió. Tras insistir, revisó todas las habitaciones y se enfureció, pues se dio cuenta de que su pareja había salido.

En el boliche

A sabiendas de dónde había ido, pues lo manifestó en la discusión previa, encaró derecho hasta el club nocturno, al que ingresó iracundo. Tras echar un vistazo, no tardó en encontrarla, así que se dirigió hacia donde estaba y tras hacerle un fuerte reclamo, le asestó un puñetazo en la cabeza.

La agresión, que no pasó desapercibida, motivó una rápida reacción del personal de seguridad que, como estaba previsto, tomó de la solapa al hombre y lo expulsó del local, en medio de aplausos del resto de los que se divertían en la pista de baile.

Ella se quedó en el lugar y al regresar a casa, ya al amanecer, su marido la esperaba aún más molesto. Apenas traspasó la puerta de calle, el sujeto la agarró a golpes, varios de ellos en la cara, lo que le causó heridas en los labios.

Como pudo, la mujer se encerró en su pieza, desde donde llamó al 911 y pidió ayuda. En minutos, la policía llegó a la vivienda, redujo al violento marido y se lo llevó detenido, iniciándose así la causa penal que este lunes se resolvió mediante un juicio abreviado.

En la audiencia, el acusado reconoció su responsabilidad y prestó conformidad a la pena impuesta y las reglas de conductas, entre las cuales, llamativamente no se encontraba la obligación de someter a un curso vinculado a la violencia de género.

Por su parte, cabe señalarlo, la misma víctima intentó frenar el proceso penal en contra de su marido al presentarse en la dependencia policial, a los días, y pedir que se levante la denuncia, pues no tenía con quien dejar a un hijo de ambos, mientras ella trabajaba, como así también necesitaba del aporte que hacía para la mantención de su niña.