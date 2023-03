Caso Jimena Salas: "Tarde o temprano el pueblo de Salta les va a pedir disculpas a los Saavedra"

Durante las últimas horas, el juez Barrionuevo confirmó prisión preventiva y concedió arresto domiciliario a Adrián Guillermo Saavedra, en el marco de la causa por el homicidio de Jimena Salas. Ante esto, el abogado defensor de los hermanos, Marcelo Arancibia, habló y dio su opinión del tema.

Dijo que esta resolución está sujeta a nuevas pruebas que van a presentar y que cambiarán la estructura del detenido al que confirmaron la prisión preventiva. “En relación a los ADN, estamos estudiando para recurrir a órganos superiores”, sostuvo.

“Nosotros somos muy respetuosos, pero si tengo que exteriorizar con objetividad lo que pienso de esta resolución, no estamos conformes en lo absoluto”, agregó y dijo que la decisión del magistrado responde a que para él no se han tocado temas que expuso y que seguirá exponiendo, ya que consideró que se están analizando sin objetividad y con "pasionismos".

“Saavedra llevó muchos testigos que vieron que no se ocultó”, añadió y desmintió que es barrabrava de Gimnasia y Tiro. Otro punto que negó fue que la policía no informó que los acusados jamás han cometido robos o hurtos en Vaqueros, La Caldera o zonas aledañas, que fue el otro argumento; que nunca eludieron el accionar de la justicia, entre otros argumentos.

Sostuvo que fueron privados de su libertad ilegítimamente. “Yo entiendo que la causa está mucho más allá del abogado defensor. La verdad es hija del tiempo, y, en resumen, los Saavedra, no estuvieron en el lugar del hecho, por ende, no la conocían a la señora Salas y no cometieron ese crimen horroroso”, agregó.

Aquí agregó que el único argumento tomado de los pelos es la posibilidad de que hayan conducido un automóvil muy similar, cuestión que Arancibia aseveró que es una falacia de la fiscalía y el juez Barrionuevo.

Por otra parte, por Aries FM, Arancibia brindó detalles de dos pericias que solicitó y a las cuales considera importantes para la defensa. "Primero el cotejo del caniche toy de uno de sus defendidos y el que se encuentra exhibido en una foto, no se trata del mismo animal; y otro solicité de la antropométrica, que se compare el brazo de mi defendido con ese brazo que está sujetado a la perrita", describió.

Informó que desde la defensa hicieron un extenso estudio de Google Maps y afirmó que tanto a Javier Saavedra como a los otros hermanos no los ubica ni cerca de Vaqueros, donde vivía Jimena Salas. “Esta aplicación celular va a traer mucha evolución, porque el ADN es manipulado por el hombre" y recordó que se hicieron más de 30 a distintos sospechosos desde el inicio de la investigación, a la cual consideró "ineficiente en su totalidad”.

"No se puede manipular un satélite y el mismo CIF hizo el estudio y nada los ubica", reiteró. "Hay que terminar con que el Tribunal de Impugnación no puede valorar las universalidad de la prueba y hacer un fallo que convence a nuestra parte en absoluto", añadió

Asimismo, sostuvo que "el único caballito que tienen es el ADN, y eso lo vamos a demostrar que es producto de un error técnico o un error humano". Y finalmente aseveró "que tarde o temprano el pueblo de Salta le va a pedir disculpas" y también "serán los fiscales los que en un acto de nobleza dirán nos hemos equivocado".