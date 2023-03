¿Y ahora? ANSeS cierra la oficina de Barrio El Huaico

Durante las últimas horas, se conoció que Gustavo Magnaghi, interventor de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), decidió cerrar la sede del organismo que funciona en El Huaico.

Según informó, se les había notificado a los trabajadores que prestarán servicios en ese punto de atención hasta fin de mes. Ahora, según explicó Magnaghi, abrirán otra en calle Catamarca y Zabala.

Antonio García, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dijo que, según tiene entendido, los empleados serán trasladados al edificio de calle Jujuy, pero sostuvo que no hay mucho espacio.

Sin embargo, el nuevo interventor, anunció a los trabajadores que firmó un convenio para abrir en aproximadamente tres meses, una nueva oficina de ANSeS en Zabala y Catamarca, lugar al que García calificó de ser poco accesible, por contar con escasas líneas de transporte que se dirijan al lugar.

"Según lo que nos dijeron va a ser una oficina que solo hará atención integral y no se podrán iniciar trámites jubilatorios, por lo que las personas tendrán que seguir yendo a la Jujuy. Cerramos una oficina de la zona norte con cinco compañeros y abrimos una que no va a ser funcional al 100% porque no se realizarán trámites de jubilaciones", apuntó García por El Nuevo Diario.

Explicó que por razones operativas, las sedes de calle Talavera, como la que se abrirá, los vecinos no pueden realizar todos los trámites, debido a que hace falta la firma de los jefes que se encuentran en la dependencia de calle Jujuy.