Camacho: “La oposición dice que no hay obras pero no están recorriendo la provincia”

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, estuvo en la reciente emisión de Sin Vueltas por InformateSalta donde remarcó la gestión del gobernador Gustavo Sáenz como federal buscando la igualdad de oportunidades, lo que se logra con el recorrido en el interior, trabajo, planificación y ejecución de obras codo a codo con los municipios detectando qué necesita cada región.

En cuanto a las críticas por falta de obras desde voces contrarias al oficialismo, afirmó que no hay faltas de obras sino que no les falta recorrer la provincia para poder ver los avances de la gestión. “La definición del concepto de igualdad de oportunidades para cada una de la gente tiene que ver con brindarle la infraestructura básica y necesaria, que durante muchísimos años no se invirtió en Salta”, indicó el ministro.

Asimismo acentuó el logro del gobernador de haber incrementado 3 veces el presupuesto de obras públicas, con $168 mil millones hoy en juego en obras que vienen desde Nación, desde el financiamiento internacional y desde el propio presupuesto. “Gustavo es a mi juicio el gobernador que mejor gestionó en esta provincia los fondos que verdaderamente nos corresponde a los salteños, eso se nota en el Norte Grande y se nota en la gestión”, espetó.

Dicho esto recordó que se encuentran en ejecución 18 rutas en la provincia en miras al federalismo. Sobre los trabajos en la Circunvalación noroeste, comentó que marcha muy bien y que se encuentra dentro de los plazos establecidos, estando prevista su finalización para fines de junio. Tampoco dejó de lado la planta de tratamientos de líquidos cloacales de zona sur, proyectada para 20 años que está en ejecución, previendo beneficiar a 800 mil salteños.

Elecciones

En cuanto a los comicios próximo, consultado por la alianza y la gente que acompaña a Sáenz, Camacho resaltó que “la capacidad del gran conductor, en este caso Gustavo, es la de conducir un proceso transformador en la provincia con gente que entiende que más allá de las improntas personales o de las diferencias ideológicas es Gustavo la persona que Salta necesita para terminar de despegar definitivamente, eso abre un espectro muy grande y el resto se amontonó”.

A su vez la alternativa 'Sáenz gobernador, Bettina Romero Intendenta', sería la opción para lograr un trabajo articulado en pos de los salteños. "Gustavo conduciendo este espacio y Bettina gobernando en la ciudad creemos que es la mejor alternativa desde la provincia”, destacó sumando que hay transmitir a la gente la importancia de tener equipos profesionales formados que conozcan el manejo del Estado, tener planes concretos y que compartan un proyecto estratégico tanto para la ciudad como para la provincia.