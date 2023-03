China Suárez reveló qué le pasó la primera vez que durmió con su pareja Rusherking: "Nunca me había pasado"

La actgriz Eugenia China Suárez estuvo de visita en el programa de Fernando Dente en América, y allí contó cómo comenzó su relación con el santiagueño Rusherking.

Pero la nota de color la puso al revelar qué le pasó la primera vez que durmieron juntos.

¿Cómo empezó la relación de la China y Rusherking?

Totalmente enamorada, La China Suárez contó en Noche al Dente, el nuevo ciclo de América conducido por Fernando Dente, detalles de la primera vez que lo vio a Rusherking -Thomas Tobar, su nombre real-, cómo empezó la relación y el sentimiento desconocido que el cantante generó en la actriz y cantante.

“Tenemos dos amigos en común, pero a Tomi no lo conocía personalmente, y cuando lo vi (en la fiesta Bresh), me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde y estaba en un costadito, como misterioso. A mí, me suelen gustar esas personalidades, como el misterioso porque no era el alma de la fiesta o estaba borracho, estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo”, comenzó diciendo Eugenia.

Luego, la China diferenció esta relación de las anteriores: “Fue todo muy lento. Fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, fue como esas relaciones antiguas, como muy despacito. Esa noche cada uno se fue a su casa, no fue como esa cosa como de ahora que se van juntos. Yo no soy tradicional y con él fue una cosa...", indicó con los ojos brillosos.

Acto seguido, recordó qué le pasó la primera vez que durmió con el cantante: “Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve”, señaló con una sonrisa.

"Yo no quería saber nada con enamorarme, y él tampoco. Me decía que ya se había curado de su relación anterior... Pero pasó y no nos podíamos hacer los boludos", concluyó.

¿Cómo es la canción de La China Suárez y Rusherking?

El 22 de marzo, Rusherking, quien se prepara para realizar su primer Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el próximo viernes 24 de marzo, lanzó una nueva canción junto a La China, titulada "Hipnotizados".

Previamente, los adelantos hicieron pensar a muchos si la pareja se había casado en secreto, pero resultó que se trataba de su segunda colaboración.

El video, dirigido por Agustín Portela, muestra a la China y a Rusher a punto de casarse. "Sé que ya has escuchado lo que comentan, que en ninguna de mis relaciones he sido honesta", canta ella.

"Hay muchas pero no te iguala nadie", le dice él.

El clip oficial cuenta con la presencia de Rufina, hija de la China y Nicolás Cabré, y Alejandro Fantino.