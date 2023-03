Una vergüenza, ofrecen cursos de computación sin internet y sin computadoras

Contener y acompañar a nuestros adultos mayores es algo fundamental para una sociedad que intenta tener un lugar destacado a nuestros abuelos y que lleven lo mejor posible esta etapa de sus vidas.

La UNATE, Universidad Nacional de la Tercera Edad, funciona en calle Mitre desde hace varios años. Allí se dictan cursos de todo tipo y cada año tiene gran adhesión de los adultos mayores que buscan seguirse nutriendo de conocimientos, lo cierto es que una alumna se comunicó con nosotros para contarnos lo que vivió en su primer clases de computación

"Llegué toda entusiasmada, pero apenas iniciamos me di cuenta que no había ni computadoras. El profesor se limitó a darnos todo teórico y al consultarle me dijo que debíamos esperar estaba todo en tratativas. Sin embargo una compañera me dijo que el año anterior pasó lo mismo, que no había ni computadoras ni wifi".

La alumna, que prefirió reservar su nombre, explicó que no está en sus ánimos generar problemas, si debieran sincerarse desde la Institución y aclarar que las clases son teóricas o que deben llevar sus dispositivos.

"Decidí ya no volver al igual que otros compañeros que vivieron lo mismo el año pasado. A mi edad yo necesito algo didáctico no pura teoría, espero se solucione o bien si va ser así el curso que lo aclaren para que uno no se ilusione" concluyó.