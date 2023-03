Cuánto dinero les retendrán a Marcos, Julieta y Nacho cuando termine Gran Hermano: el alto porcentaje

Coti Romero, en diálogo con LAM, contó que Telefe, tanto a ella como a los exparticipantes de Gran Hermano, le sacan parte de sus ganancias de aquí a cuatro años. Y reveló el porcentaje que también perderán Marcos, Julieta y Nacho cuando salgan de la casa.

La novia de El Conejo afirmó que el canal se queda con el 50 por ciento de sus ganancias, ya sean por presencias en boliches, acciones en redes o participaciones en programas; este contrato rige por cuatro años.

Si bien estas condiciones son para todos, uno de los más afectados por esta situación sería Alfa, que tendría un contrato que lo ataría por dos años a Kuarzo, sin poder tomar otro rumbo en los medios.

MARIANELA MIRRA VOLVIÓ A DISPARAR CONTRA MARCOS DE GRAN HERMANO 2022

Si bien no participa en los debates de Gran Hermano, Marianela Mirra comparte con sus seguidores todo lo que piensa sobre los participantes que dieron que hablar desde que ingresaron al reality de Telefe. Y en esta oportunidad, la joven volvió a disparar contra Marcos Ginocchio.

A través de las redes sociales, la ganadora de Gran Hermano 2007 fulminó al “Primo”: "El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta Poggio y mucho menos a Camila Lattanzio. Hacer los desplantes que él hace, no es de caballero", lanzó en Instagram Stories.

“¿Qué le pasa con las mujeres a ese flaco? Déjense de jod... Ojalá se vaya Marco de GH, por misógino", agregó, sin filtro, dejando el claro que el hermanito no forma parte de sus favoritos para que se consagre campeón de esta edición. /Ciudad