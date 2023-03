Los beneficios de los programas de apoyo escolar en Madrid

El apoyo escolar es importante a cualquier edad, no importa si eres niño, joven o adulto, siempre es bueno aprender y no dudar de nuestros conocimientos. A veces las clases no son suficientes para comprender los temas, cada estudiante tiene diferentes habilidades y necesidades, por esta razón, es importante la ayuda de un experto.

Hoy en día existen diferentes métodos de aprendizaje, por ejemplo las clases particulares son lo ideal cuando quieres mejorar en alguna asignatura o aprobar algún examen. Busca Tu Profesor es una plataforma que te permite encontrar un tutor especializado en cualquier materia o idioma, cuenta con las mejores herramientas para facilitar tu búsqueda y además tiene cobertura en Madrid y otras ciudades.

¿Cuáles son los beneficios del apoyo escolar?

El apoyo escolar es un método de aprendizaje extraescolar que beneficia a los estudiantes que no tienen buenos resultados, o por lo regular les cuesta trabajo poner atención. Tiene muchas ventajas, y entre ellas se encuentran:

Refuerzan y amplían nuestros conocimientos adquiridos en clase.

Crean un nuevo hábito de estudio que nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento escolar.

Es una motivación para aprender, ya que el trato de los profesores es más personalizado.

Obtienes mejores resultados.

Te ayudan a comprender otras asignaturas.

¿Cómo saber que necesito apoyo escolar?

El principal alarmante para darnos cuenta que nosotros o nuestros hijos necesitan de apoyo escolar es cuando presentan notas muy bajas o malos resultados. Esto es lo más común, sin embargo, es importante que empecemos a tomar las medidas necesarias para ayudarlos a obtener mejores notas y que no bajen su rendimiento académico.

Para saber si tu hijo necesita apoyo escolar puedes seguir estos sencillos pasos que a continuación te mostramos:

1. Observa con atención: Presta atención a su organización en el estudio, si le cuesta trabajo poner atención, o como es su comprensión lectora.

2. Pregúntale sobre su rendimiento: Es importante que exista una buena comunicación entre ambos, ya que así podrás saber que asignaturas le gustan y cuáles no.

3. Comprueba su método de estudio: Ayúdalo a realizar pequeñas autoevaluaciones antes de sus exámenes, de este modo podrá repasar antes.

4. Habla con su tutor: Puedes preguntarle por el rendimiento de tu hijo en clase, ya que ellos te podrán informar cómo es su avance dentro del salón y también aconsejarte.

¿Cómo son los Programas de Apoyo Escolar en Madrid?

Existen Programas de Acompañamiento y Apoyo Escolar en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que tienen como fin mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes en Madrid, especialmente aquellos que tienen una desventaja social y que requieren de apoyo y esfuerzo adicional a las clases.

La ayuda es especialmente para mejorar el aprendizaje en áreas de lengua castellana, literatura y matemáticas. Especialmente en el dominio de lectura y escritura, desarrollo del pensamiento lógico-matemático, cálculo mental y la resolución de problemas.

También ayuda a que puedan desarrollar hábitos de trabajo y estudio, así como el gusto por aprender. El Programa tiene como características las siguientes:

Las actividades se realizan en horario extraescolar, es decir por la tarde, y tiene una duración mínima de una hora diaria de lunes a jueves. Se lleva a cabo entre los meses de octubre y junio.

Cada grupo de alumnos es atendido por un monitor de la entidad, quien cuenta con la formación necesaria para impartir el Programa. También hay un coordinador, cuya función principal es coordinar la selección de alumnos y realizar el seguimiento diario del Programa, así como garantizar el intercambio de información entre profesores de aula y monitores del Programa.