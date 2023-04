Vero Lozano se quebró en vivo: “Hubo cosas oscuras que no mostré”

Vero Lozano rompió el silencio para hablar del accidente que tuvo hace poco más de un año (febrero 2022) en sus vacaciones en Aspen, Colorado. Ya había hablado de lo que le pasó, de la operación en Estados Unidos -donde le reconstruyeron los tobillos- y de cómo fue la rehabilitación, pero ahora fue un paso más allá y reveló lo que nunca había dicho.

Hubo cuestiones que se había guardado. Si las imágenes fueron escalofriantes para el espectador, seguramente más para ella, que lo padeció en carne propia. Sin ir más lejos, según contó este sábado, hubo detalles que no había sacado a la luz, que tenía guardados, pero que ahora reveló porque encontró esa fortaleza.

“Hubo cosas oscuras que no mostré, me enojé mucho, decía mucho por qué mierda pasa esto, falta un montón, vi el agujero negro y fue muy palpable la importancia de la actitud y de la decisión que idealmente uno tiene que tomar... De decir o me hundo en la mierda o le doy para adelante”, comenzó contando la conductora en diálogo con agarrate Catalina (La Once Diez).

A continuación, remarcó esos sentimientos que se entrelazaron: "Me asusté y pensé en mi hija. Cuando tenés seres queridos que están enfermos, puede haber momentos donde se ponen violentos, agresivos. Tuve miedo de que me pase lo mismo que a mi mamá”.

Luego de eso, se vio reflejada en su hija Antonia, repitiendo su historia. “Mi mamá estuvo enferma desde que yo era muy chica. Desde mis 7 años. Fui una niña sobreadaptada, haciéndome cargo de cosas que no había elegido; de mi hermano, de mi hermana, de mamá... De situaciones cotidianas en las que no había una mamá”.

Sobre lo que fue la recuperación, el volver a aprender a caminar y demás, indicó: “Al principio no tenés tanta certeza, te ponen clavos, huesos, y sos como un Playmobil que se tiene que mover otra vez”.