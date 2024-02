"Un claro acto de discriminación": rotundo rechazo al macabro tuit que le gustó a Javier Milei

La Red Trisomía 21, que integran la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y otras organizaciones del sector, repudió este martes el accionar discriminatorio del presidente Javier Milei, quien este lunes dio "me gusta" en la red social X a una imagen del Gobernador de Chubut,Ignacio Torres, "en la que se lo observa con el rostro editado con características de una persona con síndrome de Down".

"Se trató un claro acto de discriminación", advirtió el grupo en un comunicado, donde contó que "hubo un contacto" con el equipo de Comunicación del Ejecutivo nacional, "que consideró el episodio como 'un error'", y con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), aunque en este caso "por ahora no hubo respuestas", aclaró el conjunto de organizaciones que nuclea Red T21.

La red también intentó ponerse en contacto con la Gobernación de Chubut, "con el objetivo de impulsar acciones de concientización en la provincia el 21 de marzo, que es el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down", especificó el texto.

"El exabrupto de Milei preocupa, porque antes de que asumiera a la Presidencia, utilizó el término 'mogólico' para insultar y descalificar a una persona", agregó el comunicado, que recuerda que "se envió una nota a la Andis el 11 de diciembre de 2023 y se realizaron distintos pedidos de reunión a través de contactos con asesores para tratar temas fundamentales con relación a la situación del colectivo de las personas con síndrome de Down, en particular, y con discapacidad, en general, pero aún no hubo novedades".

Para la Red T21, señaló el documento, "es crucial entablar un diálogo con las autoridades, ya que la Argentina tiene una deuda muy grande con las personas con discapacidad".

En el país, recordó en ese sentido la organización -citando la encuesta Síndrome de Números, que se realizó a través de ASDRA sobre una muestra de 5000 personas en 2021-,

el 66% de las personas con síndrome de Down que no tienen Certificado Único de Discapacidad son niños y niñas; el 58% de las personas con síndrome de Down que declaran no tener cobertura médica son niños y niñas; y el 48% de las personas con síndrome de Down registradas, mayores de 12 años, no ingresaron al Secundario.

Además, según esa encuesta, el 17% de las personas con síndrome de Down, de entre 3 y 17 años, ni siquiera ingresaron al Sistema Educativo; el 3% de las personas con síndrome de Down alcanzaron un nivel Terciario o Universitario; el 66% de las personas con síndrome de Down registradas no cuentan con formación para el empleo; el 85% de las personas con síndrome de Down están fuera del mercado laboral; el 93% de las personas con síndrome de Down que tuvieron alguna formación laboral no acceden a un trabajo; el 0,14% de las personas con síndrome de Down registradas viven solas; y el 12759 niños y niñas con síndrome de Down siguen sin ser censados desde 2010.

En ese sentido, las asociaciones firmantes hicieron al final del comunicado un "llamamiento al Presidente de la Nación y a la sociedad en general" para que "tomen contacto con las organizaciones de familias locales" y se profundice "en el Modelo Social de la Discapacidad, consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito de derribar mitos y tender puentes para una mayor inclusión, con igualdad de oportunidades para todas las personas".

El tuit discriminatorio de Milei

Este lunes, los cruces entre el presidente Javier Milei y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tuvieron un nuevo capítulo luego de que el ultraderechista pusiera "me gusta" a una discriminatoria publicación que buscaba burlarse del patagónico al retratarlo en una foto con los rasgos de una persona con Síndrome de Down.

La actitud cosechó un amplio repudio. Ese mismo día a la noche, fue Torres quien le respondió, durante una intervención en la Legislatura provincial donde detalló los próximos pasos que seguirá Chubut en el conflicto con Nación por la coparticipación.

"Nosotros no somos el sabotaje, no tengamos miedo de hablar, no nos callemos, no nos dejemos faltar más del respeto. ¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con Síndrome de Down? ¿Qué le puede haber pasado a esa persona en la vida para tener tanto odio y resentimiento?", cuestionó Torres

"Me generó tanto rechazo ver una cosa así. No porque me lo hayan hecho a mí, yo tengo el cuero duro y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien, pero eso tiene un componente muy peligroso. ¿Qué ejemplo le da el presidente de la Nación a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, el insulto", agregó el mandatario provincial.