Clima tenso en el PSG: el dueño del club visitó la práctica de este viernes

El presidente del Paris Saint-Germain (PSG), el qatarí Nasser Al-Khelaifi, asistió esta mañana al entrenamiento para dialogar con el plantel después de la polémica con Kylian Mbappé y en medio de la crisis deportiva del equipo que tiene al argentino Lionel Messi como principal apuntado por los hinchas.

El jefe del club parisino se hizo presente en Camp des Loges como una señal de la importancia del partido de mañana ante Niza, de visitante, en el que PSG buscará cortar una racha de dos derrotas consecutivas para conservar o ampliar su ventaja de seis puntos al frente de la Ligue 1.

La sesión de trabajo del equipo transcurrió "en un ambiente silencioso pero estudioso", recreó el periódico Le Parisien.

"Tras discutir un largo cuarto de hora con su asesor especial Luis Campos, el presidente siguió de cerca a los jugadores durante el entrenamiento, como hace en la víspera de los partidos de Champions. También habló con el técnico Christophe Galtier, bajo presión tras las dos derrotas seguidas en la L1", reporta el informe.

Antes de la práctica, Al-Khelaifi pronunció "un discurso unificador y movilizador" en el vestuario.

El clima en el club se enrareció el jueves después del comunicado de Mbappé como reacción a un video institucional en el que se utilizó de forma inconsulta su imagen para promocionar los abonos de la próxima temporada.

"En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista con mi interlocutor. Parecía una entrevista básica en un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, no es Kylian Saint-Germain", cuestionó.

El clip se interpretó como un mensaje sobre el proyecto deportivo para la siguiente campaña por la presencia exclusiva de Mbappé, sin las otras dos grandes figuras del plantel parisino: el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar.

"El presidente vino a vernos, habló en el vestuario. Todo lo que se dice en el vestuario se queda en el vestuario. Pero era importante que el presidente estuviera allí. Habló con todos, no solo con los jugadores. Obviamente me siento preocupado por el discurso del presidente", admitió Galtier en una posterior conferencia de prensa.

PSG visitará a Niza este sábado desde las 16:00 por la 30ma. fecha de la Ligue 1 con transmisión de ESPN y Star+.