Por fin de semana se registran más de 500 conductores ebrios

Sin lugar a dudas, el trágico suceso que terminó con la vida de la oficial de la Policía de Salta Fátima Cardozo, hizo que nos empecemos a preguntar varias cosas y encendió las alarmas sobre el flagelo del alcohol al volante.

Durante las últimas horas, se conoció que, según las cifras de los operativos de Tránsito Municipal y la Policía Vial, cada fin de semana ingresan unas 500 infracciones por alcoholemia a los juzgados del Tribunal Administrativo de Faltas de la Ciudad de Salta. Muchos casos de reincidentes.

Sin lugar a dudas, muchos salteños y salteñas expresaron que el precio de las multas es muy bajo, y hasta el mismísimo gobernador Gustavo Saénz sostuvo que es momento de rever las leyes.

Lo que sucede es que existe una tabla escalonada que fija los montos del valor de las multas y las infracciones van desde las 300 unidades fijas hasta las 1.000. Cada unidad fija equivale a (el precio) medio litro de nafta súper. De esta forma el mínimo valor de una multa es de $26.000 y el máximo $97.000.

El presidente del Tribunal Administrativo de Faltas de la ciudad de Salta, Justo Herrera, dijo que cuando ven un hecho como el que pasó el fin de semana, parece poco el valor de multa, pero son los montos que establece la ordenanza.

Si una persona arroja alcoholemia positiva, en principio se le labra una infracción que permite la retención del vehículo. Y, según explicó Herrera, algunas veces, circunstancialmente, cuando la graduación es baja y existe algún copiloto que pueda seguir conduciendo, se lo designa como conductor auxiliar. Caso contrario, corresponde la retención.

Al conductor en falta se le retiene la licencia y el proceso sigue su curso pese a que este se presente luego o no. "Lo correcto es presentarse para que no sea considerado rebelde. Ahí es donde va a tener que presentar un descargo solicitando el pago de la infracción y algunas veces la devolución del vehículo", sostuvo.

Luego se le otorgará el cupón de pago para que cumpla con la sanción económica. La licencia podrá recuperarla una vez que pague la multa y que haya transcurrido el tiempo de la inhabilitación.

Al ser consultado sobre si se deben endurecer las penas contra los conductores ebrios, Herrera respondió: "Creo que todo es una cuestión de educación. Hay que hacer hincapié en esta desde los primeros momentos, sobre todo desde la escuela que es cuando los chicos más captan todo lo que uno trata de transmitirle".

"La graduación alcohólica del conductor que atentó contra la vida de la oficial no era de la más altas que hemos registrado. Tenemos alcoholemias muchísimo más graves, ahora lo que es gravísimo es el intento de eludir un control policial, el tema de decir 'a mí no me para nadie. Estoy en mi carrera de infractor y no me van a descubrir", finalizó.