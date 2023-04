Puesteros de la feria de Cerrillos consumida por el fuego lanzaron un bingo para juntar fondos

Se trata del free shop que se calcinó el domingo pasado en Cerrillos, frente a la plaza principal. Noelia Aravena, una de las comerciantes, dialogó con radio CNN Salta y contó que hasta el momento se desconocen los motivos que originaron el foco ígneo.

“El perito no nos informó nada todavía de lo que provocó el incendio. Teníamos entendido que estaba todo en regla, que estaba habilitado. El dueño tiene toda la intención de volver a construir pero no sabemos si va a ser así. No teníamos ningún seguro”, señaló.

Según manifestó la mujer, la intendenta prometió ayudarlos con $50.000 para afrontar gastos diarios ya que perdieron sus fuentes de trabajo. “Solo una docena de buzos nos sale $50.000, va a ser muy difícil volver a empezar. Ya no tenemos nada para vender”, dijo.

Aravena agregó que son muchas las familias que se quedaron sin ingresos, “en los papeles son 29 locales pero en algunos trabajaban 2 familias. Abrimos dos cuentas bancarias, estamos organizando una lota bingo para el domingo, estamos viendo de organizar un festival para poder juntar fondos”.

En la plaza principal de Cerrillos, al frente de donde se encontraba la feria, están recibiendo donaciones de alimento o dinero en efectivo, también allí venden los bingos para el domingo.