Calletti apoya la reelección del gobernador Gustavo Sáenz: “Comparto su proyecto político”

Los salteños iremos nuevamente a las urnas el próximo 14 de mayo para elegir, entre otros cargos, al gobernador de la provincia y Gustavo Sáenz continúa sumando apoyo político para su reelección.

En diálogo con InformateSalta, la diputada nacional Pamela Calletti, aseguró que está trabajando justamente en esa dirección. “Comparto el proyecto político de Gustavo Sáenz. Tenemos una visión de la Salta que queremos, bajo su conducción”, dijo.

En este sentido, cuestionó a un par salteño con el que tuvo un entredicho durante la última sesión. “Pedí que se respete al recinto, que se respete a los diputados y que no se haga proselitismo y campaña política en ese ambiente, convirtiendo el recinto en una tribuna política. El recinto y la voluntad del pueblo que nos vota para que nosotros debatamos las leyes de verdad que necesita la Argentina, es lo que tenemos que hacer y no campaña política con mentiras”, disparó.

Asimismo, subrayó que ella como Apoderada del Partido Justicialista trabajó junto al gobierno de Salta. “He recorrido la provincia y lo sigo haciendo ahora como diputada nacional, acompañando la gestión, sigo en el mismo lugar que siempre estuve y que me votó la gente para estar”, expresó.

Finalmente, aseguró que no tiene aspiraciones de candidaturas para los comicios nacionales de este año. “Yo tengo mandato hasta el 2025, de hecho soy la única diputada nacional que no soy candidata en estas provinciales. Somos 7 diputados nacionales por Salta, a mí me eligió el pueblo de Salta en las elecciones pasadas para que los represente en el Congreso de la Nación, eso es lo que estoy haciendo y trabajando con el gobierno de Salta en lo que me comprometí. No tengo previsto ninguna candidatura para nada en estas elecciones nacionales, si trabajar en un proyecto político para sacar al país adelante en momentos tan difíciles como el que estamos”, concluyó.