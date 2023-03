"Los gritos me parecen un error", dijo Calletti sobre los cruces en el discurso de Alberto

Persisten las repercusiones y opiniones en torno a las palabras expresadas por el presidente Alberto Fernández, con el discurso que brindó ante el Congreso de la Nación dando apertura al año ordinario de sesiones, con fuertes críticas principalmente al Poder Judicial, más precisamente a la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto InformateSalta se comunicó con la diputada nacional por nuestra provincia, Pamela Calletti, quien dio su apreciación de lo manifestado por el Jefe de Estado. “Hizo un informe exhaustivo de lo que fue este último año de gestión y los desafíos que tuvo que enfrentar, de los avances que hubo, remarcó aquellas cuestiones que faltan, errores cometidos que se están resolviendo… fue un discurso sincero”, recapituló.

A esto señaló que el discurso se volvió enérgico por momentos, generando un ambiente de tensión dentro del Congreso, momentos que no dudó en señalar como horribles. “Me parece que los diputados tenemos que estar a la altura de las circunstancias, los pueblos nos eligieron para llevar su voz y no me parece ni la forma ni el ámbito para ser escuchados de esa manera”, dijo Calletti en relación a los gritos e insultos que hubo.

La legisladora lamentó estas expresiones exacerbadas y desaforadas, considerando que fueron una falta de respeto entre representantes del pueblo. “Se cumplen 40 años de democracia y eso implica respeto a las instituciones, el presidente fue elegido para conducir el Poder Ejecutivo, nosotros también fuimos electos como Poder Legislativo, él hace su informe y a nosotros nos corresponde que seamos respetuosos”, apuntó.

“Los gritos me parecen un error, una falta de respeto al electorado, dar ese espectáculo de gritos y agravios, el presidente va a cumplir un mandato constitucional, disiento de esa forma de manifestarse”

Sobre la parte en la que Alberto Fernández hizo críticas a la Corte Suprema, la diputada nacional salteña dijo que “fue muy duro en ese sentido y era esperable que así sea, el presidente lo manifestó, impulsó la constitución de una comisión de juicio político; de todos modos hay que destacar que los jueces de la Corte fueron en cumplimiento del deber constitucional”.

Por último y sobre el año ordinario que inicia para el Congreso, la legisladora señaló la impericia de poder trabajar entre todos los sectores, en pos de sancionar medidas que sean en beneficio de la gente. “No saben lo difícil que es trabajar porque, por ejemplo, para el pago previsional Juntos por el Cambio no daba quorum; hay leyes productivas que necesitamos y trabajaremos esperando que haya acompañamiento, no a un sector político, sino a medidas”, concluyó.