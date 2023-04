Previaje 4: en el primer día se cargaron ventas por el 24% del presupuesto total

El miércoles 19 de abril fue el primer día de la cuarta edición del Previaje, que se extenderá hasta el 25 de abril. Las compras de servicios turísticos -pasajes, hoteles y excursiones- realizadas durante ese plazo (para viajar del 24 de mayo al 30 de junio) permiten acceder a los beneficios del programa oficial de preventa turística. Los que lo soliciten pueden obtener como reintegro el 50% del valor para utilizar en toda la cadena turística nacional.

Esta cuarta versión del programa tiene una particularidad. Cuando se consuma el presupuesto total destinado a esta edición se cerrará la inscripción y no se podrán seguir cargando comprobantes. Hasta las 16 horas, según información fuentes de la secretaría de Turismo, el monto total cargado fue de $8.477 millones, el 24% del total presupuestado. Cuando se llegue al 100% no se podrán cargar más facturas para obtener reintegros.

De las ventas realizadas hasta ahora, el 59% corresponden a ventas en agencias de viaje. El 21% en servicios de alojamiento; el 17% en transporte aéreo y el 1% en transporte terrestre . Y los destinos que más compras concentraron -de acuerdo a los comprobantes cargados por los usuarios del programa- fueron hasta ahora Salta, Misiones, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy, Santa Cruz y Neuquén.

De acuerdo a los datos oficiales, hubo el en primer día 145 mil beneficiarios (usuarios que cargaron sus facturas de compra en la página oficial para obtener el crédito del 50%). Del total, unos 26.438 fueron jubilados afiliados al PAMI, que obtienen un reintegro mayor, del 70 por ciento. Por el lado de las empresas, hay más de 8.731 prestadores inscriptos.

“Previaje activó fuertemente nuestro call center. Este Previaje 4 es una ventana nueva, se da en un período mucho más reducido y si bien incluye algunos fines de semana largo, no esperamos que suceda lo mismo que en otros Previaje que el viajero terminaba alargando varios días su viaje para seguir de vacaciones”, comentó Guido Boutet, gerente de Marketing de la empresa Travel Services.

“Esperamos un promedio de viajes entre 3 y 4 días máximo. Las ventajas de usar el programa llegan en un momento distinto del año y va a ser muy interesante analizar la reacción de los usuarios. Tal vez sea el Previaje con más oportunidades para la tercera edad para acceder a lugares increíbles con una menor carga de turistas en destino”, agregó.

Las claves del programa

- Las compras se deben realizar entre el 19 y el 25 de abril ante prestadores inscriptos en el programa para viajar desde el 24 de mayo al 30 de junio por destinos de la Argentina. El crédito se puede usar a partir de la fecha del viaje y hasta el 31 de octubre de este año.

- El crédito se recibe a través de una tarjeta precargada del Banco Nación y que también puede vincularse a la app BNA+ para pagar en los comercios escaneando un código QR. El costo de emisión y envío de la tarjeta es de $420 + IVA y se descontará del saldo.

- El beneficio tiene un monto máximo total de $70.000 por persona. Las compras anticipadas en agencias de viaje, alojamiento, transporte aerocomercial regular de cabotaje y transporte terrestre generarán hasta $70.000 de reintegro. El resto de los rubros (como alquiler de automóviles) generan beneficio hasta $5.000 en total. No hay un tope máximo por familia.

- No hay límite en la cantidad de comprobantes que se pueden presentar, pero el valor mínimo de cada uno de ellos debe ser de $1.000. Para acceder al beneficio hay que realizar compras anticipadas por un monto igual o mayor a $10.000, lo que supone un reintegro de $5.000.

- No se permite la carga de comprobantes de prestadores turísticos que no se encuentren inscriptos. Se puede consultar el listado en la página oficial del programa.

- El beneficio otorgado va a estar disponible a partir de la fecha de inicio de cada viaje. Si queda crédito a favor luego del viaje, se va a poder usar en el sector turístico -gastronomía o actividades culturales- hasta el 31 de octubre de 2023.