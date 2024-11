Forestello habló de su separación de Gimnasia: "Ayer lloré tanto que hoy estoy tranquilo"

El pasado martes 26 de noviembre, Gimnasia y Tiro comunicó por medio de sus redes sociales que Rubén Darío Forestello no seguirá siendo el entrenador.

En este contexto, el "Yagui" estuvo en RumboAlAscenso y mencionó que "ayer he llorado tanto que hoy estoy tranquilo porque formé vínculos importantes". Además, dijo que estos últimos dos años fueros muy buenos y está conforme con que dieron siempre lo mejor: "Yo acá fui muy feliz, nos trataron muy bien", dijo entre lágrimas.

Rubén Darío Forestello durante la entrevista en Rumbo al Ascenso.

"Tiene que ver con una decisión de estructura familiar que tenemos dentro del cuerpo técnico, no tiene que ver con lo económico, pero no tenemos la tranquilidad suficiente como para continuar", indicó sobre los motivos. Además, dijo que "tratamos de acomodar las cosas y ser lo más profesional como corresponde para que las bases sean sólidas".

Sin embargo, Forestello fue contundente y subrayó: "Creo que no deberíamos haber parado y seguir en caliente para no pensar. Al reiniciar, sentimos que no estuvimos conectados y creo que está bien que haya sido así".

Por otra parte, sostuvo que "la dirigencia siempre nos acompañó porque el trabajo sucio lo hicimos espectacular tratando de no embargar al club sabiendo que es una categoría cara". En esa línea, agregó que "Gimnasia me dio la oportunidad de mejorar como entrenador".

Además, afirmó que la dirigencia hizo todo lo posible y puso todo a disposición para que continúe al frente del plantel "Albo". "Fue maravilloso para todos, y no sabemos si nos vamos a volver a necesitar. Pero me gustaría que Gimnasia siga creciendo y no nos necesite", destacó.

Por último, afirmó que el único interés confirmado y explícito es el de Patronato, sin embargo afirmó que "no puede pagarme ni el 50% que me ofrecía Gimnasia y Tiro".