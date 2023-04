Desde Regata SA desmienten contaminación, dicen contar con habilitación y acusan persecución

A raíz de la noticia publicada ayer por Informatesalta, donde dábamos cuenta que "la Corte de Justicia de Salta ha resuelto hacer efectiva la resolución municipal y proceder a la clausura inmediata de este establecimiento en la zona de Paraje Cámara", otorgamos el correspondiente derecho a réplica solicitado.

Al Sr. Director de Informate Salta

De mi consideración,

Me dirijo a Ud. en mi carácter de presidente de REGATA S.A., fin de solicitar se me conceda derecho de réplica en relación a la nota publicada en el diario digital el día 20 de abril del corriente año, titulada “Campo Quijano: Un criadero de chanchos será desmantelado por orden de la Corte”.

En tal sentido, le solicito que se publique en el mismo espacio otorgado al asesor legal del municipio de Campo Quijano la nota que a continuación se transcribe:

EMPRESA CRIADORA DE CERDOS LE RESPONDE AL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO.-

Contrariamente a lo manifestado por el asesor legal del Municipio de Campo Quijano, la Corte de Justicia de Salta, en su resolución, no dispuso la clausura del establecimiento porcino perteneciente a la firma Regata S.A. sino que dispuso que la vía del amparo no era la adecuada para resolver la cuestión y que el reclamo realizado por la empresa debe canalizarse por las instancias administrativa y judicial que correspondan.

Regata S.A. es una empresa de capitales privados de la Provincia de Santa Fé que ha invertido una suma varias veces millonaria para instalar un emprendimiento porcino modelo, que recibió numerosos premios y que es reconocida y destacada en el medio por el nivel de excelencia en la cría de esos animales, como así también por los estándares de seguridad e higiene del establecimiento.

En los expedientes en trámite no existe ningún informe oficial, como tampoco alguna pericia que señale la existencia de algún tipo de contaminación ambiental o afectación a las aguas subterráneas. Por el contrario, en una causa penal iniciada por la denuncia del vecino del emprendimiento porcino, el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) determinó que no existía ese supuesto daño ambiental ya que los desechos son tratados con un moderno sistema, único en la Provincia de Salta. Por ese motivo, no es verdad que fuera sancionada por organismos de Medio Ambiente o Recursos Hídricos. Tampoco es cierto que tenga un impacto negativo en la salud de la población.

El establecimiento porcino de la firma Regata S.A. funcionó con normalidad luego de obtener una habilitación del Municipio de Rosario de Lerma y otra otorgada por la actual gestión del municipio de Campo Quijano, que ahora los funcionarios pretenden desconocer, a pesar de que sus inspectores cotejaron que no existía la contaminación a la que se refiere el asesor letrado del citado municipio. El actual desconocimiento de la habilitación otorgada, provocó la reedición de una resolución que disponía el cierre del establecimiento porcino, dictada por la anterior administración municipal luego de que los directivos de la empresa se negaran a pagar una “coima” para evitar ese desenlace. Este hecho fue denunciado.

La actual conducta intransigente, contraria a la actitud afable que demostrara la actual gestión del municipio antes de asumir la intendencia y luego de que el actual Intendente Municipal constatara en persona la excelencia de las instalaciones, podría deberse a motivaciones espurias, generada por intereses económicos inmobiliarios, en connivencia con funcionarios municipales. Lo cierto es que el Intendente de Campo Quijano, antes de las elecciones, describió a las instalaciones de Regata S.A. como semejantes a un “Quirófano”.

Todas esas irregularidades y arbitrariedades son las que debieron sortear estos inversores privados, que llegaron de Santa Fé a la Provincia de Salta, para invertir en un negocio lícito, que genera trabajo genuino, en forma directa, para más de 15 familias de la localidad de Quijano, en forma directa y otro tanto en forma indirecta, en un contexto económico difícil. Todo ello sin considerar que la absurda posición tomada por el municipio prevé el sacrificio de aproximadamente 4.500 animales sanos, sin siquiera considerar las potenciales consecuencias ambientales de la disposición final de aquellos, luego de producido dicho exterminio.

Todas estas trabas y persecución insólitas, que pretenden la lisa y llana destrucción de una granja modelo, en una zona rural, con la consiguiente pérdida sin más de varios cientos de millones de pesos invertidos y de puestos de trabajos genuinos, motivadas solo en el capricho de un finquero vecino, en connivencia con oscuros intereses de funcionarios corruptos, constituyen un pésimo antecedente nunca visto en otras partes del país, que claramente ahuyenta a la inversión privada en la Provincia de Salta, por lo que desde Regata S.A. confiamos en que tarde o temprano primará la razón, se reconocerán la habilitación oportunamente otorgada y los responsables serán sancionados civil y penalmente por la ilegitimidad de sus conductas.

Patricio M. Bobbio

REGATA S.A.

Presidente