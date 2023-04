Increíble video de la Fragata Libertad navegando entre las nubes de Mar del Plata: "parecía que estaba volando"

Florencia Marsella (20) no lo podía creer. Un simple desayuno la inmiscuyó en una escena de película. Y de repente, el bar en el que estaba con su mamá degustando un café se transformó en una improvisada sala de cine. Pero lo que veían sus ojos formaba parte de una historia real. Entonces, no dudó y tomó su celular para filmar ese momento único. El video, que se hizo viral en cuestión de minutos, mostraba a la Fragata Libertad "navegando" entre las nubes de Mar del Plata.

Justamente, la postal fue tomada este lunes desde el piso 29 del coqueto bar Las Nubes, en el punto más alto de las Torres de Manantiales. Flor y su madre llegaron cerca de las 9, hora en que una densa niebla cubría a la ciudad balnearia. Desde los inmensos ventanales del restó, la visibilidad era escasa. No se contemplaba la playa, tampoco el mar. Algo así como una pared blanca recubría todo el paisaje.

Para la joven marplatense, la primera sensación le dejó un sinsabor. Es que era su primera vez en ese café y la neblina empañaba la salida. "Teníamos planeada otra cosa. Tomar un café frente al mar. Pero como yo nunca había ido al bar de las Torres, nos decidimos por eso", le cuenta la estudiante de Derecho a Clarín.

"Había tanta neblina que no se veía ni el edificio de al lado. Con mi mamá dijimos ’uh, qué mala suerte, justo el día que venimos a disfrutar la vista no se ve nada’", detalló sobre esa primera reacción.

Con el correr de los minutos, la niebla se fue despejando. Eran cerca de las 10, cuando uno de los trabajadores del lugar exclamó a los comensales: "Miren, la Fragata". Florencia levantó su mirada y vio una embarcación a lo lejos. Y lo confirmó. Era nada menos que la Fragata Libertad, la cual se dirigía a la Base Naval para realizar una escala logística en el marco de su etapa de alistamiento previo a su 51° viaje de instrucción.

"Realmente parecía que estaba volando. Ya en persona la imagen se veía impresionante", relata la joven que, apasionada por grabar videos, no dudó en tomar su celular.

"Yo soy más de grabar videos que sacar fotos y lo grabé como lo hago siempre y para probar el zoom de la cámara, porque estaba lejísimos. Y lo agarró bastante bien", expresó con una sonrisa en su rostro.

Además, aclaró que "no estuvo planeado" y toda la situación la tomó por sorpresa, como así también la repercusión que generó el video. "No sabía que iba a pasar la Fragata, nunca se me hubiera ocurrido, así que fue todo pura casualidad", expresa.

Entre los más de tres mil likes en Instagram y los cientos de comentarios que recibió el posteo -algunos hasta llegaron a bromear sobre la presencia de la nave de Jack Sparrow en la exitosa saga Piratas del Caribe- la publicación tuvo uno particular, el de la mismísima Armada Argentina que dio el visto bueno con tres emojis: un ancla, un corazón y la mano con gesto de Ok.

Eso no fue todo. Florencia recibió también el llamado de muchos familiares de ex tripulantes que le transmitieron su emoción. "Me dijeron que los había conmovido el video y me agradecieron por la difusión".

Incluso, la contactaron tripulantes de la Fragata y reveló un divertido intercambio que tuvo con ellos. "Debatían si lo había grabado con un dron o una cámara de fotos. Y les conté que con mi teléfono como una historia así nomas y quedó", bromeó.

"Deberías dedicarte a eso", le escribió una seguidora. "Merecés un premio", le escribió otro. Lo cierto es que pasan las horas y Florencia no sale de su asombro. "Nunca me hubiera imaginado tal impacto".

La Fragata Libertad llegó este lunes a la Base Naval de Mar del Plata para realizar una escala logística, en el marco de su etapa de alistamiento previo a su 51° viaje de instrucción, según indicó un comunicado de la Base Naval marplatense.

"Luego de realizar tareas de mantenimiento en la Base Naval Puerto Belgrano, comenzó su regreso a su apostadero habitual en el Puerto de Buenos Aires, desde donde tiene previsto zarpar el 27 de mayo para iniciar su itinerario de navegación", indicó la Base Naval.

En esta oportunidad, precisaron, la Fragata no estuvo abierta al público, ya que se trató de una escala "netamente técnica" de corta duración.

No obstante, la Fragata se pudo observar desde lejos en la zona de Playa Grande, donde ingresó pasado el mediodía, luego de que el puerto de Mar del Plata estuviese cerrado debido a la niebla y se retrasara su arribo.

El viaje de instrucción de la Fragata Libertad tiene como objetivo principal finalizar el ciclo de estudios de los jóvenes guardiamarinas, con una práctica náutica en las artes del mar, antes de su graduación y estrechar vínculos con los países que visita.