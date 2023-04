Una Barbie con síndrome de Down, ¿ayuda a la inclusión y al respeto?

Fue hace unos días que la empresa Mattel presentó este martes la primera versión de la muñeca Barbie que representa a una persona con síndrome de Down, muñeca que forma parte de la línea Fashionistas 2023 de Mattel, la cual está dirigida a aumentar la diversidad.

¿Este tipo de muñecas representan una verdadera inclusión, promueven el respeto y la integración? Para responder esta incógnita InformateSalta se comunicó con el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Delegación Salta, Gustavo Farquharson, quien dio su mirada del tema.

Esperando que esta campaña no sea más un marketing para mayor venta que un contenido real de promoción del respeto por los derechos, consideró que “más allá del producto en sí, lo importante es el mensaje que se transmite y que sea una constante, el respeto de los derechos humanos de las personas, de los colectivos históricamente vulnerados por la discriminación”.

No obstante, el funcionario analizó más profundamente la cuestión de los juguetes como un elemento donde se refuerzan los estereotipos de género y de la belleza, “un estereotipo que no ha servido; si no se llega a transmitir realmente el mensaje de que los juguetes no tienen género, los mensajes solamente terminan siendo de una manera publicitaria para generar la compra”, espetó.

En esa línea y en el caso de acciones como la que acaba de hacer Barbie con esta muñeca, Farquharson llamó a considerar una cuestión puntual no menor, y es tener cuidado con las campaña de odio que se promueven en las redes sociales, en contramano del respeto que se busca inculcar.

“Hay que cuidar mucho los discursos de odio, sobre todo en las redes sociales, muchas veces se van a generar estas campañas y termina repercutiendo de una forma negativa en la difusión de los comentarios negativos y con violencia que reciben”, lamentó agregando que si se viralizan los comentarios negativos se recibe algo contrario a lo que se busca.

“Las campañas que realmente son genuinas tienen que tener continuidad, tienen que tener un mensaje profundo, no solo un eslogan ni una foto, porque muchas veces hasta con buenas intenciones se hay una repercusión negativa sobre el tema”, concluyó su mirada.