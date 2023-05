El avión de Emiliano Estrada que vuelve locos a todos

Del "Vote sencillo, vote amarillo" de Alfredo Olmedo utilizado años atrás al "Emiliano gobernador, para estar mejor" que pulula por los aires desde hace unos días. Lo cierto es que son muchísimas las quejas de ciudadanos hartos del parlante de ese avioncito.

"Ayer no nos dejaron descansar", "Me tiene harto el avión ese", "Qué se piensan que lo vamos a votar porque me lo repita un parlante", fueron algunas de las quejas recibidas y posteos que se multiplicaban por todos lados. Parece ser que los responsables de la campaña del candidato aprovecharon el fin de semana para someter a los salteños a toda hora, incluso durante la siesta, lo que generó mayor indignación.



Otra mujer indignada, daba cuenta a su voluntad de realizar una denuncia en la Justicia porque es un tipo de propaganda invasiva, donde uno no puede hacer nada si no le interesa escuchar y te somete aunque no quieras.







En una campaña carente de ideas, donde nada nuevo ha salido a la luz, donde solo se pueden ver las caras de candidatos y muy poco de propuestas o ideas novedosas, este avión repite un modelo que ya se empleó y generó las mismas críticas en el pasado. Pero se insiste, porque parece ser que los salteños no aprendemos.

A pocos días de ir a votar, la ciudad sigue infestada de carteles, con políticos que creen que mientras más afiches más votos, con postes y árboles repletos de caras que se repiten una y otra vez. De esa manera la escena electoral ingresa en las últimas dos semanas de campaña sin muchas novedades, más allá de este avioncito insoportable.