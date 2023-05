"La montaña se lo tragó", dijo el papá de David Sulca, a 18 meses de su desaparición

El 15 de septiembre del 2021 David Sulca desapareció en las cumbres de Las Capillas, paraje situado por encima de los cuatro mil metros en medio de la Puna. Un lugar dónde las condiciones de vida se acercan al extremo, rodeada de picos nevados como el San Miguel y el Acay.

A pesar de extensas búsquedas, no se encontraron rastros del joven que desapareció sin dejar señales. Su padre, Wenceslao Sulca, mantiene la esperanza de que su hijo se encuentre con vida en algún lugar cercano.

También relaciona su desaparición con cuestiones esotéricas, "nunca encontramos huellas de su desaparición. Nada de nada. Ha pasado el tiempo y ni siquiera la posibilidad de hallar su cuerpo por ahí. Aquí hubo algo malo que provocó la desaparición de mi hijo".

El joven tenía 21 años cuando llevó unos caballos al cerro y no volvió. Incluso las pisadas en un camino de herradura cercano a donde se hallaron los animales del joven, llegaban varios metros adelante y luego se desvanecen. Todo parecía extraño. "Se rastreo por varios lados, pero nada de nada. Creo que hubo falencias en algunos rastrillajes, se apunaron varios policías y personal de rescate. Teníamos que asistirlos. Pasó el tiempo y no dejo de buscar cada vez que recorro la zona. No pierdo la esperanza. Si está vivo por ahí, aparecerá en algún momento, y si murió y su cuerpo está por ahí también aparecerán vestigios. Caso contrario no queda otra cosa que creer en cosa malas, y que algo se lo llevó", sostuvo de acuerdo a ElTribuno.

Wenceslao Sulca, padre de David

"Tengo esperanzas. No voy a descansar el resto de mi vida hasta no saber qué pasó con David"

Su padre buscó en cada rincón de los cerros por los que pasa en su puesto de Las Capillas. Incluso hizo un camino a pico y pala para que el camino se acercara a la última huella conocida de su hijo.

"Alguien nos dijo que de la zona no salió mi hijo, que sigue por ahí. A esta altura yo creo en todo lo que me dicen. Tengo esperanzas. No voy a descansar el resto de mi vida hasta no saber qué pasó con David".

Wenceslao está seguro de continuar la búsqueda a su manera. En aquel momento los caballos seguían en el cerro donde había ido David, y la montura se encontraba completa en el suelo. Las huellas demostraron que su paso era irregular, pero de repente desaparecen. No hay precipicios alrededor del camino.

Fueron alrededor de tres meses de una búsqueda que no dio frutos, en medio de cerros y quebradas. Sulca pierde su mirada hacia el norte, y reflexiona en voz alta "dónde estarás, dame una señal, quiero saber qué te pasó".