Un año sin David Sulca: "Empezamos a vender comida para continuar la búsqueda”

A poco de cumplirse un año de la desaparición de David Sulca, en las alturas de Las Capillas, paraje situado por arriba de los 4 mil metros en medio de la puna de una inhóspita geografía rodeada de nevados, como el San Miguel y el Acay, su mamá Evelya Zerpa habló Con Criterio Salta y dijo que mantiene las esperanza de encontrar a su hijo.

"Lo sueño a mi hijo en el cerro pero no puedo dialogar con él, por eso rezo mucho y más ahora a la Virgen del Milagro para que me haga soñar y poder escuchar que me quiere decir mi hijo", expresó.

Con la esperanza de encontrar el cuerpo de su hijo, contó que empezaron a vender comida para generar recursos y poder destinar todo a su búsqueda. "Nosotros ya no queremos molestar al Estado", manifestó.

La madre aclaró sobre la búsqueda familiar, a su modo de ver, le faltan algunos sectores que no fueron rastreados. "No somos constante, pero de a poco voy saliendo. Se busca en las zonas donde quizás él pueda haber deambulado después que se apartó de los animales", dijo.

"Ya cumplí mi duelo y buscaré a mi hijo con más intensidad. Gracias a todos"