¡Juegue Powerball online en LottoPark Columbia!

El jugar a la lotería es uno de los caminos más cortos que tenemos para convertirnos en millonarios. Esto debido a que con un par de boletos por un par de dólares es posible pegarle al gordo y llevarte millones de dólares en premios.

Una de las loterías más populares en el mercado es Powerball la cual es considerada como de las que más dinero entregan en cada sorteo. Si bien esta lotería es de Estados Unidos, ahora es posible jugar a la lotería en Colombia o cualquier parte del mundo, por ello es que aquí te contaremos todo sobre cómo hacerlo.

¿Qué es Powerball?

Powerball es una lotería de origen estadounidense la cual reúne a 44 estados de los Estados Unidos, el distrito de Columbia, las islas vírgenes y Puerto Rico. Todo esto, bajo una sola organización que lleva desde 1996 organizando los sorteos.

Con dos sorteos semanales, Powerball es considerada como una de las loterías más confiables y que más dinero distribuyen. Por ello es que vale la pena considerar jugar pues además, puedes hacerlo en línea con tickets digitales y ya no tienes que acudir al kiosco a comprar tus boletos.

El principal atractivo ¡Los premios!

Sin duda, el principal atractivo que encontramos en Powerball son sus premios. Por un par de dólares, puedes jugar en una lotería que posee dos sorteos semanales. Además, de que dichos sorteos tienen un bote mínimo de 40 millones de dólares ¡40 millones!

Pero eso no es todo, Powerball es una lotería progresiva lo que quiere decir que si no se tiene un ganador en un sorteo, el premio se acumula. Estos premios van creciendo y creciendo hasta convertirse en una gran bolsa de dinero la cual, a diferencia de otros que tienen un tope de 900 millones ¡Aquí no hay límite!

Los premios hablan por sí solos

Debes de saber que los premios te convencerán de jugar en Powerball pues como ya te contamos, tienes 40 millones de dólares asegurados. Pero es no es todo, esta lotería americana ha reportado entregar más de 500 millones de dólares en premios individuales.

De hecho, esta lotería de Estados Unidos tiene el récord de entregar el mayor premio de lotería de USA con más de 1500 millones de dólares. Si bien estos se repartieron en 3 boletos, sin duda la cantidad es más que enorme.

¿Cómo jugar en LottoPark?

Para jugar Powerball en línea aquí lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Entrar a la página de LottoPark y buscar la lotería en la que quieres jugar. En este caso, jugaremos en Powerball. Una vez dentro, tendrás que adquirir tus boletos y elegir tanto los 5 números de la plantilla principal como el número powerball de la plantilla secundaria. Elige tus números de la suerte y mantente pendiente de los resultados para así conocer cómo te fue. Puedes consultar los resultados del sorteo en la misma página de LottoPark fácilmente.

¿Por qué jugar en LottoPark?

En Lottopark encontrarás muchas razones para jugar. Una de ellas es el hecho de que este sitio web es completamente seguro por lo que podrás tener los mejores boletos de loterías certificadas y con la certeza de que no es una estafa.

Puedes jugar donde quiera que estés tu lotería favorita, desde la multimillonaria Powerball o la siempre confiable Mega Millions, entre muchas más. Además de jugar con seguridad y fácilmente, tienes la comodidad de poder comprar varios boletos de lotería en un solo sitio, de tener el mejor blog, así como consultar los resultados en un solo sitio.