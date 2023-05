Laura García: “Avancemos es un grupo de millonarios, van por el poder, no les interesa la gente”

En el último programa previo a las elecciones provinciales del 14 de mayo, Laura García, candidata a concejal, visitó Sin Vueltas y dialogó con Federico Storniolo; fuerte y crítica aseguró que “Avancemos es un grupo de millonarios que van por el poder, no les interesa la gente”. También realizó fuertes críticas a la intendenta Bettina Romero.

Laura revalidó una vez más que ella es del Partido de la Victoria. “El presidente y otro grupo de gente que decidió ir con este menjunje, este grupo de millonarios que formaron Avancemos, convengamos que son cuatro o cinco millonarios que se juntaron un día en una reunión allá por Cafayate y decidieron ir por la provincia de Salta, no representan los valores del partido”.

No dudó en asegurar que estos son “Leavy, Zapata, Olmedo, Biella, el chico Estrada, que ahora le salieron esas esterlinas, ese es el grupo de millonarios que van por el poder mismo y que no les interesan los derechos de la gente, ellos no van a luchar por los derechos de la gente, de este otro lado estamos nosotros, los que formamos el frente Entre Todos, donde está la dirigencia, la militancia, a lo largo y ancho de la provincia del Partido de la Victoria”.

Consultada sobre las diferencias que surgieron con Leavy, no dudó en decir que únicamente se llevó “el sellito, pero no representa los ideales del partido, hay que ser coherente en lo que se dice y lo que se hace. No podes decir que formas un proyecto nacional y popular y mañana que es de la derecha”.

Consideró que en caso de llegar al poder, “cosa que no va a pasar”, les resultaría prácticamente imposible tomar decisiones en conjunto porque “tienen historias muy distintas, pero los une algo, el poder por el poder mismo y no es el poder de la gente, sino el económico. Nunca vamos a estar ahí, yo siempre voy a estar de este lado, no he cruzado la vereda”.

Hay que advertirle a la gente de lo que realmente está pasando y que vienen por los derechos de la gente.

Defendió la lista que integra y por la cual quiere volver a ocupar una banca dentro del Concejo Deliberante, “la mayoría son del Partido de la Victoria, siempre con coherencia”.

Críticas a la gestión de Bettina Romero

A quien también criticó con dureza fue a Bettina Romero, actual intendenta y quien busca renovar su banca. “Lamentablemente va a quedar en la historia como la primera en llegar a la intendencia y porque fue la peor gestión que hubo en Salta hasta el día de hoy”.

“He sido crítica todo el tiempo porque desde un comienzo no hubo transparencia en la Municipalidad de Salta, tal es así que si vuelvo al Concejo Deliberante mi primer proyecto va a ser pedirle auditoría a la intendenta, aunque se vaya, porque tiene que rendir cuentas de la obra pública, los fondos públicos que usó, no puede irse y dejar borrón y cuenta nueva”.

“No se hicieron bien las cosas, la obra pública sobre todo, los contratos millonarios”.

Recordó que durante su gestión presentó más de 160 proyectos que fueron aprobados y acompañados por los ediles, “mi fuerte siempre ha sido el gestionar para los vecinos, yo tengo la camiseta del vecino y voy a luchar por sus derechos, siempre he sido oposición pura, pero no una oposición boba, sino con fundamentos, lo que está bien acompaño y lo que está mal lo digo”.

Criticó el uso de recursos municipales, “es una obscenidad lo que pasa últimamente con la cartelería, con el despilfarro, cuando hay necesidades. Hace dos días dice la intendenta estamos ocupados con los barrios periféricos, casi le mando la ubicación para que sepa dónde están y vaya a ocuparse”.