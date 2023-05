“Hemos cerrado 3 años con equilibro, hay que estar muy atentos y tratar que todo fluya”

¿Cómo se prepara para las elecciones? Le consultaron al ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, quien aseguró que “bien”. “Desde el lado de economía, con agenda, trabajando con administración más allá de las coyunturas, tranquilos y atendiendo los problemas de los que nos tenemos que encargar”, sostuvo.

En diálogo con InformateSalta y otros medios locales que estuvieron presentes hoy en el Hotel Alejandro I, donde se desarrolló el primer Consejo Federal de Economía del Conocimiento en Salta, sostuvo que la economía este año va a venir con cierta merma de actividad.

“Hemos crecido dos años y estamos viendo que la economía algunos meses tiene indicadores positivos y otros no tanto, y me preocupa esa parte, me preocupa el contexto internacional que no es muy favorable que está ralentizándose”, sostuvo.

A sus preocupaciones añadió, el contexto nacional a través de la sequía, “y es un año electoral que quizás crispe un poco los ánimos de los distintos sectores y no haga tan sencillas las cosas, va a ser un año en el que vamos a tener que estar muy atentos, muy tranquilos y tratar que todo fluya mejor”, dijo.

Sobre la situación de Salta confirmó que hicieron las previsiones correspondientes: “hemos cerrado 3 años con equilibro, el primer cuatrimestre equilibrado y día a día atendiendo y mirando como viene la recaudación, no comprometiéndonos más allá de nuestros ingresos, cuidando y bajando la deuda de la provincia y ejecutando como hacemos siempre”, concluyó.