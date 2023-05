El “Albo” mira a todos desde arriba: “Sacar 7 de 9 puntos en Salta es muy positivo”

Gimnasia y Tiro consiguió un triunfo agónico con un gol de Exequiel Narese de penal a los 90 minutos y volvió adueñarse de la zona D.

Partido complicado para el albo, que tuvo que sufrir hasta el ultimo minuto. Tuvo varias oportunidades de marcar, pero la destacada actuación de Luca de León, obligó a seguir buscando.

El equipo de Vicente López tuvo dos penales. Uno fue desperdiciado por Emiliano Blanco, que lo mando a la tribuna y el segundo finalizando el partido lo convirtió Exequiel Narese.

Narese, en diálogo con InformateSalta, habló sobre el triunfo. “Sabíamos que iba a ser un partido difícil, después de jugar miércoles y sábado. Sabíamos que necesitábamos ganar para seguir arriba y se dio en los últimos momentos. Cuando no ligás, podés perder. Pero por suerte se dio el penal y pude convertir”, explicó.

El volante comentó el desahogo del penal y su situación personal. “Estaba con mucha confianza. Me sentía bien, agarre la pelota y no dude. Vengo de pasar un momento complicado con el fallecimiento de mi papá, después de un mes en terapía intensiva. La verdad fue un momento difícil, con el acompañamiento de mi familia, me ayudó a estar bien y hoy poder aportar al equipo”, expresó.

Sobre la protesta de los jugadores de Boca Unidos, en la jugada del penal, aclaró la situación. “Fue un penal claro. Los jugadores estaban impotentes con el árbitro, pero no reclamaban el penal, era por jugadas anteriores”, aseguro.

Por último, se refirió a las tres fechas consecutivas que jugaron en la provincia. “Nos favoreció jugar en Salta, estas tres fechas. Los viajes cuestan. Sacar 7 de 9 puntos es muy positivo para nosotros”, finalizó.